Protest proti Benešové: lidé zaplnili Staroměstské náměstí v Praze, sešli se i v dalších městech

V Praze, Brně, Svitavách a Ostravě vyrazili v pondělí večer do ulic lidé nespokojení s vládními změnami. Demonstranti požadovali demisi nové ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO). Chtěli také záruku, že premiér a šéf hnutí Andrej Babiš nebude ovlivňovat kauzu Čapí hnízdo, kvůli které je trestně stíhaný. Praha/Brno/Ostrava 19:36 6. 5. 2019 (Aktualizováno: 20:05 6. 5. 2019)

Demonstranti požadují demisi nové ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

Lidé vyšli do ulic s heslem „Za nezávislost justice“. Akce přímo navazují na protesty z minulého pondělí, kdy se například v Praze na Staroměstském náměstí sešly tisíce demonstrantů.

„Uprostřed náměstí před památníkem mistra Jana Husa stojí pódium, kde se už od půl sedmé střídají řečníci. Celý prostor od pódia až po okraj náměstí je plný, opravdu tu lidé stojí tělo na tělo a další, kteří se před pódium nevešli, přihlížejí z okolních uliček, mávají českými a evropskými vlajkami a také zvedají nad hlavy transparenty s hesly jako například Ruce pryč od justice, skandovali také Už je to tady,“ popisovala přímo ze Staroměstského náměstí v Praze reportérka Radiožurnálu.

Lidé na demonstraci se shodli, že nová ministryně Benešová hájí premiéra Babiše a obávají se, že premiér tak bude zasahovat do justiční moci ve svůj prospěch. „Žádají proto její demisi a záruku, že dokud se Andrej Babiš neočistí před soudem, nedojde ke změnám na vrchním a nejvyšším státním zastupitelství,“ dodala reportérka Radiožurnálu ze Staroměstského náměstí. Akce oficiálně skončila krátce před 20. hodinou.

Benešové se ale zastali jak premiér Babiš, tak prezident Miloš Zeman. Podle hlavy státu je Benešová pro tento post nejlepší volbou a premiér už dříve řekl, že nová ministryně je odbornice a stejně jako ona sama popřel, že by chtěl odvolat nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana nebo dělat jiné zásadní personální změny.

Lidé na Dominikánském náměstí v ⁦@brnomycity⁩ demonstrují za nezávislou justici. Hlavní program: přímý přenos na velkoplošné obrazovce ze stejné akce v ⁦@PrahaEU⁩ ⁦@CRozhlas⁩ ⁦@Radiozurnal1⁩ ⁦@iROZHLAScz⁩ pic.twitter.com/Ys7ZPLTLwq — Vlasta Gajdošíková (@vlagajdosik) May 6, 2019

Protestovalo se také v Brně, kde svolaly iniciativy Milion chvilek pro demokracii a Společně Brno shromáždění na Dominikánské náměstí, tedy přímo před novou radnici, sídlo brněnského magistrátu.

„Náměstí je zaplněné, podle odhadů strážníků je ale účastníků této demonstrace o něco méně, než minulý týden. Je to zhruba tisícovka lidí. Někteří s sebou mají transparenty, ze kterých je jasný jejich požadavek a to nezávislá justice a rezignace Marie Benešové na post ministryně spravedlnosti. Přímo před vstupem do nové radnice pořadatelé umístili velkoplošnou obrazovku, na které se promítá přímý přenos z demonstrace v Praze, takže vznikl telemost mezi Prahou a Brnem,“ popsala reportérka Českého rozhlasu Brno.