‚Dala jsem velkorysou lhůtu.‘ Opozice kritizuje Benešovou za účinnost novely zákona o státním zastupitelství

Ministerstvo spravedlnosti v čele s Marií Benešovou (za ANO) dokončilo návrh novely zákona o státním zastupitelství a návrh novely zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů.

Dokumenty, které resort poslal ve čtvrtek do připomínkového řízení, mění proces jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců a stanovují délku jejich funkčního období na sedm let.

Změny mají podle ministerstva posílit jejich nezávislost a eliminovat možný vliv ze strany politiků.

Opozice i protikorupční iniciativy ale mají výhrady. Vadí jim, že by změny měly platit až od roku 2022 či způsob obsazování výběrové komise pro nové vedoucí státní zástupce. Praha 16:34 21. června 2019

„Dala jsem v Poslanecké sněmovně slib, že udělám novelu zákona o státním zastupitelství, který jsem splnila. Odráží připomínky Skupiny států proti korupci GRECO a připomínky od kolegů z neziskových organizací, novela je nyní v připomínkovém řízení. Apeluji na vás, abyste si ji přečetli, než ji budete kritizovat,“ řekla Benešová.

Ministryně základní parametry návrhů představila v pátek během tiskové konference ve sněmovně. Hájila především účinnost připravovaného zákona, který má začít platit od roku 2022. Podle ministerstva se tím prodlužuje doba, po kterou ve funkci zůstanou nynější vedoucí státní zástupci. Vládní novela počítá s tím, že vedoucí státní zástupce může být odvolán z funkce pouze rozhodnutím kárného soudu.

„Ruší se dosavadní možnost vlády bez uvedení důvodu odvolat nejvyššího státního zástupce a oprávnění ministra spravedlnosti odvolat ostatní vedoucí státní zástupce. Vedoucího státního zástupce bude možné odvolat pouze na základě rozhodnutí kárného senátu Nejvyššího správního soudu a pro kárné provinění,“ uvedla také Benešová.

Dále zdůraznila, že o provinění bude rozhodovat právě Nejvyšší správní soud.

Platnost od roku 2022

Podle opozice ale účinnost od roku 2022 znamená, že by současný kabinet mohl vedoucí státní zástupce odvolat ještě podle dosavadních pravidel, které rozhodnutí soudu nevyžadují. Chtějí proto, aby novela začala platit bezodkladně.

Šéf poslanců Pirátů Jakub Michálek v pátek prohlásil, že opoziční strany svůj alternativní návrh zákona o státním zastupitelství chtějí schválit ve zrychleném řízení, aby mohl nabýt účinnosti ještě letos.

Účinnost zákona od roku 2022 kritizoval v pátek také ředitel české odbočky organizace Transparency International David Ondráčka. „Rok 2022 je výsměch, musí to být brzo. Jinak současná vládní garnitura může Pavla Zemana později vyhodit, dát tam svého člověka (buď kompetentního, nebo zastavovače), ten bude prakticky neodvolatelný,“ napsal na twitteru.

Benešová tvrzení, že chce současný kabinet vedoucí státní zástupce měnit, odmítla. „Já jsem dala velkorysou lhůtu (účinnosti nového zákona) 2022 a dala jsem veřejný příslib, že nebudu zasahovat do soustavy (státních zástupců),“ řekla.

Podle náměstka ministryně Jeronýma Tejce sněmovna může účinnost zkrátit, podle něj to ale bude znamenat, že nynější nejvyšší státní zástupce a vrchní státní zástupci rychleji opustí své funkce.

Benešová také řekla, že Zeman se po účinnosti novely už nebude moci o funkci ucházet. „Bude to muset být někdo nový,“ řekla. Vrchní státní zástupci Lenka Bradáčová a Ivo Ištvan by podle ní ve funkcích pokračovat mohli, ovšem museli by si vyměnit státní zastupitelství, na kterých působí, tedy pražské a olomoucké.

Obsazení výběrové komise

Opozice také kritizovala navržený způsob výběru nových vedoucích státních zástupců. Upozornila na to, že tři z pěti členů výběrové komise určí ministerstvo spravedlnosti, to tak podle opozice bude mít rozhodující vliv na konečný výběr.

Výhrady má také iniciativa Rekonstrukce státu, podle které chce ministryně získat další možnost, jak justici ovládnout. Původní návrh jejího předchůdce Jana Kněžínka (za ANO) totiž počítal s tím, že šéf resortu vybírá pouze dva z pěti členů komise.

„Máme obavy, že pokud nabude účinnosti vládní novela v tomto znění, bude výběr vedoucích státních zástupců jen hrou na výběrové řízení. Formálně vzato sice půjde o výběrové řízení, ale to bude plně pod kontrolou ministra," popsal právník Rekonstrukce státu Lukáš Kraus.

Benešová ale výtky v pátek odmítla, podle ní žádné ovlivnění ze strany ministerstva nehrozí, protože jeden ze tří členů komise, které úřad navrhne, bude muset být nezávislý soudce.

„Členy výběrové komise bude jmenovat příští vláda, ne já. Nevidím v tom problém. Odborný soudce bude nezávislý a je dobře, že tam bude. Tento prvek je posilou, vnímám ho jako pozitivní,“ řekla.