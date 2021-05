‚Vše vyhodnocujeme.‘ Benešová po Babišově kritice couvá, kárnou žalobu na Zemana zatím nepodala

Bez stínů pochybnosti. Takovým stylem mluvila ministryně spravedlnosti za ANO Marie Benešová minulý týden o tom, že má v plánu podat kárnou žalobu na nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Byla přesvědčená, že kvůli kauze Vrbětice porušil zákon. Nyní se ovšem zdá, že se původní jistota vytratila. Resort totiž narazil na kritiku premiéra Andreje Babiše (ANO) a řeší, jak se k celé věci postaví. Doporučujeme Praha 5:00 12. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) | Foto: LADISLAV KŘIVAN / MAFRA | Zdroj: Profimedia

„Paní ministryně kárnou žalobu nepodávala. Platí, že věc nyní vyhodnocujeme i ve světle informací, které zazněly od pana premiéra,“ uvedl mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka na dotaz serveru iROZHLAS.cz, jak resort bude dále postupovat.

Sama ministryně Marie Benešová na otázky, zda na svém původním záměru trvá, nereagovala, dané SMS zprávy si přitom přečetla. Kdy by mohlo být v celé věci jasno, není zřejmé. Mluvčí Řepka doplňující dotaz už nekomentoval. „Věc ministerstvo vyhodnocuje,“ zopakoval pouze.

Záměr podat na nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana kárnou žalobu ohlásila Benešová minulý čtvrtek v rozhovoru pro Právo. Ministryně deníku řekla, že Zeman porušil zákon, když se k vrbětické kauze veřejně vyjadřoval. Neměl to podle ní vůbec řešit.

„Není ani dozorovým, ani dohledovým státním zástupcem. Pasoval se do role jakéhosi generálního prokurátora,“ uvedla. Výbuchy ve Vrběticích, za kterými měli podle zjištění BIS stát agenti ruské vojenské tajné služby GRU, šetří brněnské státní zastupitelství. Na jeho práci dohlíží Vrchní státní zastupitelství v Olomouci.

Babišova kritika

Benešové vadilo, že Zeman k Vrběticím po zveřejnění kauzy vystoupil na tiskovém brífinku po jednání vlády 19. dubna. Nejvyšší státní zástupce tam podle ministryně prezentoval informace, které čerpal z živého spisu, kam by neměl mít přístup. Měl by navíc podle ní být obezřetný, protože by mu mohla kauza skončit na stole.

Podnět na kárnou žalobu na resort doručil Radek Ondruš, právní zástupce Imex Group, která měla vybuchlé sklady ve vrbětickém areálu v pronájmu. Ondruš minulý týden ale rozeslal více oznámení – kvůli možným únikům si stěžoval i u Generální inspekce bezpečnostních sborů na Pražský hrad či policejního prezidenta Jana Švejdara.

Pavla Zemana se však záhy zastal premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj byl šéfžalobce na schůzky i jednání vlády přizván coby záštita dané instituce. Podnět by se však podle něj měl prověřit. Premiér však věří, že šlo ze strany Benešové pouze o nedorozumění.

„Já s ní o tom mluvil. Ona mi potvrdila, že dostala podnět, který byl zaslán právním zástupcem Imex Group. Ona se tím musí z úřední povinnosti zabývat (…). Jsem ale přesvědčen, že k podání kárné žaloby není možné přistoupit,“ řekl Babiš pro Lidovky.cz.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Sám Zeman to, že se ho Babiš zastal, uvítal. „Pan premiér popsal situaci tak, jak reálně proběhla, takže jsem ocenil, že se k tomu vyjádřil,“ uvedl nyní pro iROZHLAS.cz. Už dříve také řekl, že o chystané kárné žalobě nevěděl.

Informace o kauze navíc čerpal od dozorového státního zastupitelství, tedy Krajského státního zastupitelství v Brně, jak také potvrdil minulý týden jeho šéf Jan Sladký. „Informace k Vrběticím od nás nejvyšší státní zástupce získal legitimně, jejich užití s námi konzultoval,“ popsal.

Zemana se zastala i Unie státních zástupců. Avizovanou kárnou žalobu ministryně Benešové kvůli Vrběticím označila za absurdní.

Kárná žaloba na Pavla Zemana měla mít podle Benešové více bodů. „K tomu jsou tady ti Czerninové a další věci. A sama to vidím, co (Zeman) předvádí,“ doplnila ministryně a zmínila restituční spor kolem majetku šlechtického rodu Czerninů.

Zeman měl podle Benešové v roce 2014 zprostředkovat schůzku se soudcem Janem Czerninem. Ten měl zprostředkovat smírné řešení mezi Czerniny a Zemanovým přítelem Petrem Habersbergerem.

V úterý se Benešová sešla s prezidentem Zemanem. Na twitteru to bez dalších podrobností uvedl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Podle něj o schůzku požádala sama ministryně.