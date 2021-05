‚Zcela určitě porušil zákon.‘ Ministryně spravedlnosti podá kárnou žalobu na Pavla Zemana

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman podle ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) porušil zákon a překračuje své pravomoce v kauze výbuchu ve Vrběticích. Proto se rozhodla na něj podat kárnou žalobu. Ve čtvrtek o tom informoval deník Právo. Benešové vadí hlavně Zemanovo vystoupení na tiskové konferenci 19. dubna, kde o případu mluvil. Praha 10:36 6. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) podá kárnou žalobu na nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„Zcela určitě porušil zákon... Překračuje kompetence dané zákonem. Podle zákona neměl (Zeman) v té věci vůbec vystupovat. On není ani dozorovým, ani dohledovým státním zástupcem. Pasoval se do role jakéhosi generálního prokurátora,“ řekla Benešová podle Práva a odvolávala se na zákon o státním zastupitelství.

Celou kauzu Vrbětice totiž dozoruje Krajské státní zastupitelství v Brně, na které dohlíží Vrchní státní zastupitelství v Brně. Proto by nejvyšší státní zástupce, který je ještě o stupeň výš, neměl do přísahu vůbec zasahovat.

„Určitě to budu muset podat, protože jestli někdo porušuje zákon o státním zastupitelství, jinak nejde postupovat,“ řekla s tím, že podle ní Zeman předstírá dozor nad případem.

Kárnou žalobu na Zemana žádá i právní zástupce Imex Group, která měla v pronájmu oba vybuchlé sklady. Ani Radku Ondrušovi se nelíbí Zemanův postup v kauze. Proto na začátku týdne poslal Benešové kárný návrh. Ondruš dříve působil pod Benešovou na Nejvyšším státním zastupitelstvím.

Ministryně i právní zástupce Imex Group se na základě Zemanových výroků domnívají, že nahlížel do živého spisu, což by neměl. „Navíc právě nejvyšší státní zástupce má jako jediný ze zákona konečné slovo v rámci kontroly skončené věci, a tady by měl být zvlášť obezřetný, když mu to (kauza Vrbětice) může v budoucnu přijít na stůl,“ dodala Benešová. Podle ní je to celé „naprosto neuvěřitelné“.

Nejvyšší státní zástupce nevěděl, že na něj chce ministryně podat kárnou žalobu. Ve svém vyjádření napsal, že dozorový státní zástupce dospěl k závěru, že je veřejný zájem na tom informovat veřejnost.

„Krajské státní zastupitelství v Brně sepsalo informace, které bylo možné zveřejnit, a tyto zaslalo nejvyššímu státnímu zástupci, aby je jako hlava soustavy státního zastupitelství reprezentující veřejnou žalobu navenek zpřístupnil veřejnosti,“ reagoval Zeman.

Za nejvyššího státního zástupce se už v neděli postavil i ministr vnitra a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). „Pavel Zeman odvedl kus práce, co se týká Vrbětic,“ řekl v České televizi.

„Musela proběhnout nějaká tisková konference, kde stát řekne, jak to je. Z logiky věci by tam měl vystoupit pan plukovník Mazánek za Národní centrálu proti organizovanému zločinu a někdo za státní zastupitelství. Ale ve finále jsme se dohodli, aby tam nemusel vystupovat dozorový státní zástupce, který je někde z Moravy, že v rámci státního zastupitelství tam vystoupí Pavel Zeman,“ popsal v Otázkách Václava Moravce Hamáček.

Kárná žaloba na Pavla Zemana má ale mít podle Benešové více bodů. „K tomu jsou tady ti Czerninové a další věci. A sama to vidím, co (Zeman) předvádí,“ doplnila ministryně a zmínila restituční spor kolem majetku šlechtického rodu Czerninů.

Zeman měl podle Benešové v roce 2014 zprostředkovat schůzku se soudcem Janem Czerninem. Ten měl zprostředkovat smírné řešení mezi Czerníny a Zemanovým přítelem Petrem Habersbergerem.