‚Jednání přerušit a záměr přepracovat.‘ Benešová podpořila stavební zákon navzdory kritice vládních expertů

Nebyl ještě ani na vládě a už se o něm mluvilo jako o jednom z nejspornějších návrhů současné koalice. Řeč je o novém stavebním zákoně, jehož záměr kabinet zkraje týdne odsouhlasil. A to i přes četné připomínky vládních legislativců, kteří navrhovali dokument přepracovat. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) jejich apel ale nevyslyšela a návrhu dala zelenou. Server iROZHLAS.cz nyní kritické dokumenty i posudek Benešové zveřejňuje. Dokumenty Praha 6:00 28. června 2019

Projednávání přerušit a podle zásadních připomínek přepracovat. Tak zní závěr expertní komise Legislativní rady vlády pro hodnocení dopadů návrhu věcného záměru stavebního zákona na ostatní právní předpisy. Kritizuje třeba absenci analýz, které by ukázaly, co konkrétně stavební řízení zpomaluje. Právě snaha zkrátit povolování staveb je přitom hlavní argument, proč vláda nová pravidla pro výstavbu chystá.

Výtky však měla také druhá pracovní skupina, která se záměrem v režii ministerstva pro místní rozvoj zabývala. Ta tvůrcům nového stavebního zákona vytýkala především vágnost úpravy, tedy neurčité formulace a obecné fráze, a nevypořádání některých připomínek. Těch se sešlo meziresortním řízení bezmála 1200.

„Návrh věcného záměru je tak v řadě bodů v rozporu s legislativními pravidly vlády, podle kterých má obsahovat základní představu o obsahu právních norem určených k provedení navrhovaného věcného řešení,“ píše se v posudku, pod kterým je podepsaný současný místopředseda vládních legislativců Josef Vedral z Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

„V důsledku toho bude nutné v řadě případů věcná řešení domýšlet až při tvorbě paragrafovaného znění,“ pokračoval Vedral.

Šibeniční termín?

Přetavit záměr do paragrafů má přitom nyní za úkol – na základě pondělního usnesení vlády – ministerstvo pro místní rozvoj, který zákon předkládá. Čas na to má podle harmonogramu legislativních prací do října. Tento termín je ale podle Vedrala vzhledem k rozsahu úpravy nereálný. To potvrdila ve svém posudku i ministryně Benešová.

Na kritické posudky už minulý týden upozornil týdeník Respekt. Server iROZHLAS.cz nyní stanoviska pracovních komisí Legislativní rady vlády zveřejňuje v kompletním znění:

Přestože vládní experti doporučili věcný záměr zákona přepracovat, ministryně Benešová – která má coby předsedkyně legislativní rady vlády poslední slovo – věcný záměr stavebního zákona doporučila kabinetu ke schválení. Sama je přitom, jak tvrdí, k návrhu své vládní kolegyně, ministryně Kláry Dostálové (ANO) dlouhodobě kritická.

„Sama jsem poukazovala na četná úskalí stavebního zákona a účastnila se pracovního setkání s kolegyní Dostálovou a jejími legislativci, kde jsem výhrady řekla,“ reagovala Benešová v SMS zprávě na dotaz serveru iROZHLAS.cz, proč návrh i přes kritiku vládních expertů podpořila. Jejich připomínky ve finálním posudku přitom zohlednila.

Benešová tak nyní argumentuje tím, že vládu na nedostatky chystaného zákona upozornila. „Mé upozornění dostal i JUDr. Kněžínek (bývalý ministr spravedlnosti a náměstek pro legislativu Úřadu vlády, který se na stanovisku podílel – pozn. red.) a vzal jej v potaz,“ pokračovala.

Celý posudek ministryně Benešové si můžete přečíst zde:

Na vládu tak podle Benešové šel z legislativní rady alternativní návrh, který obsahoval dílčí změny. „Vláda byla upozorněna na nedostatky, které přetrvávají a je třeba je vyřešit. Vláda hlasovala pro druhou variantu po velké debatě,“ doplnila. Na dotaz, proč tedy – pokud je podle ní návrh nekvalitní – záměr podpořila, ministryně už neodpověděla.

Vliv developerů

Respekt tento týden upozornil, že na psaní kladného stanoviska Benešové i na psaní samotného záměru stavebního zákona podílela advokátní kancelář Havel & Partners, která je podle týdeníku spojena s developery. Kněžínek řešil stanovisko s právníkem dané advokátní kanceláře Františkem Korbelem, který je i členem vládní legislativní rady.

„Ministryni (spravedlnosti Marii Benešové za ANO – pozn. red.) to dáme k podpisu, až text budeme mít vzájemně odladěný,“ napsal Kněžínek Korbelovi v e-mailu zveřejněném Respektem. Korbel to označil za normální postup. Z komunikace navíc vyplývá, že konečné stanovisko mělo být podle Kněžínka „na schválení“.

Na propojení zákona s developery už dříve upozornil Radiožurnál. Podnikatelské svazy a zástupci stavebních firem tvořili totiž většinu členů poradního kolegia ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové za ANO. Když se na znění věcného záměru nového zákona shodli, poslala ho šéfka resortu do připomínkového řízení.

Dostálová se brání tím, že resort potřeboval zkušenosti z praxe, a ne úzký pohled úředníků. Že by návrh nahrával jedné zájmové skupině, odmítla. „Všichni partneři, jakmile by zastřihali ušima, že se tam něco takového děje, tak by mi asi dali signál,“ řekla už dříve Radiožurnálu ministryně.

Návrh zákona počítá s tím, že se územní řízení, stavební řízení a posouzení vlivů na životní prostředí sloučí do jednotného povolovacího řízení. Měl by vzniknout Nejvyšší stavební úřad, který bude součástí státní správy.