Benešová by se mohla vložit do kauzy Nečesaný. Zváží stížnost pro porušení zákona

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) zváží, zda podá v neprospěch Lukáše Nečesaného stížnost pro porušení zákona. Jde už o jediný opravný prostředek, který by mohl zasáhnout do případu, jenž skončil zprošťujícím verdiktem letos v březnu. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman totiž v úterý oznámil, že v kauze nepodá dovolání k Nejvyššímu soudu. Mladík čelil obžalobě za pokus o vraždu kadeřnice. Původní zpráva Praha 11:03 29. května 2019

„Zatím nevím. Po rozhovoru s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem to vyhodnotím. S tím budu mluvit do konce týdne,“ reagovala Benešová na dotaz serveru iROZHLAS.cz, zda uvažuje o podání stížnosti pro porušení zákona v neprospěch Nečesaného.

Jednání se Zemanem má Benešová v plánu na pátek. Podle mluvčího ministerstva spravedlnosti Vladimíra Řepky půjde především o „seznamovací“ schůzku. „Jedním z témat je i pohled Nejvyššího státního zastupitelství na novelu zákona o státním zastupitelství,“ uvedl.

Stížnost pro porušení zákona přitom v případu už jednou padla, a to ze strany bývalé ministryně spravedlnosti Heleny Válkové (ANO). V roce 2015 ale mířila naopak ve prospěch Nečesaného. Nejvyšší soud jí tehdy dal za pravdu - muže proto propustil z vězení a zároveň nalézacímu soudu přikázal, aby věc znovu projednal.

Ani v případě, že by Benešová stížnost pro porušení zákona podala a Nejvyšší soud jí dal za pravdu, nemohou nižší soudy případ znovu projednávat. Trestní řád sice umožňuje, aby Nejvyšší soud vynesl rozsudek o tom, že byl porušen zákon, zároveň se ale takový závěr „nedotýká právní moci rozhodnutí, o něž jde“.

Odstavec trestního řádu, který to umožňoval, byl zrušen rozhodnutím Ústavního soudu v roce 2001. Soud by proto pouze vyslovil jen takzvaný akademický výrok.

Hodnocení důkazů

Nečesaného Vrchní soud v Praze zprostil obžaloby za pokus o vraždu kadeřnice letos v březnu. Podle předsedy odvolacího senátu Jiřího Lněničky bylo ale pro odsouzení muže z Hořic důkazů dost, problém byl v jejich hodnocení. „Ve věci byl shromážděn dostatek důkazů, které by v jiné trestní věci k odsouzení obžalovaného spolehlivě postačovaly,“ napsal soudce ve verdiktu, který už dříve server iROZHLAS.cz zveřejnil.

Celé usnesení Vrchního soudu v Praze o odvolání státní zástupkyně v případu Lukáše Nečesaného si můžete přečíst zde:

Verdikt bylo teoreticky možné zvrátit skrze dovolání k Nejvyššímu soudu. To ovšem nyní nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman odmítl.

„Tímto mimořádným opravným prostředkem nemůže nejvyšší státní zástupce dosáhnout přezkoumání skutkových okolností případu, jak byla zjištěna soudem prvního stupně a potvrzena soudem odvolacím, a nemůže ani zpochybnit proces hodnocení důkazů těmito soudy,“ mluvčí soudu Petr Malý.

Navíc Nejvyšší soud o dovolání už jednou rozhodoval. Hradecký soud nejprve Nečesaného poslal na 16 let do vězení, trest mu později pražský vrchní soud snížil na 13 let. Nejvyšší soud ale v roce 2017 verdikt zrušil a rozhodl o propuštění Nečesaného z vězení, kde mladík strávil rok a půl.

Pokus o vraždu kadeřnice v Hořicích na Jičínsku se stal před šesti lety, královéhradecké státní zastupitelství z něj obžalovalo tehdejšího studenta Lukáše Nečesaného. Obžaloba tvrdila, že ženu uhodil do hlavy polenem a sebral jí přes 10 000 korun. Žena nejprve Nečesaného jako agresora nepoznala, později jej označila za útočníka.

Podle soudních znalců trpěla po útoku výpadky paměti. Královéhradecký krajský soud postupně vynesl pět rozsudků. Mladík nejprve dvakrát skončil ve vězení, kde si odpykal dva roky. Na svobodu se pokaždé dostal díky zásahu Nejvyššího soudu, který poté nařídil výměnu krajského soudního senátu. Ten pak Nečesaného, jenž vinu od počátku popíral, dvakrát osvobodil.