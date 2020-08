Uzavírky a objížďky komplikují práci středočeské záchranky. Dvacetiminutový limit stíhají s obtížemi

S obtížemi stíhají letos v létě záchranáři na Benešovsku přijíždět k pacientům do předepsaných dvaceti minut. V regionu je totiž mnoho uzavírek, záchranky tak musí jezdit dlouhými a klikatými objížďkami, které neumožňují rychlou jízdu. Objížďky jsou na Týnecku, Vlašimsku i v okolí Neveklova. Benešov 8:39 28. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Prakticky není směr, na který by byla objížďka,“ říká Josef Bartůšek | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Jedna uzavírka vedle druhé. Řidiči se na Benešovsku letos v létě po silnicích doslova kodrcají, což mimo jiné výrazně komplikuje výjezdy záchranné služby. „Prakticky není směr, na který by byla objížďka, takže práce je pro nás komplikovanější,“ říká Radiožurnálu Josef Bartůšek ze středočeské záchranky.

„Určitě je to nepříjemné. Jak pro nás, tak pro pacienty. Provoz je velký a objížďky a uzavírky to dělají ještě horší,“ dodává.

Dopravní komplikace neztěžují práci pouze samotných řidičům ale také už na operačním středisku záchranné služby, které vysílá záchranáře do terénu.

„Dopravní omezení bere operační středisko v úvahu, takže na místa posílá nejbližší dostupnou posádku. Může to být jiná posádka, než která do konkrétní lokality jezdí běžně. Logicky se tak i prodloužily dojezdové časy, ale stále se vejdeme do dvaceti minut,“ říká primář záchranné služby Michal Gozon.

„Možná to využíváme častěji, určitě to ale využíváme rádi. Pro pacienty je to v indikovaných případech jednoznačně benefit,“ dodává Gozon na otázku, zda záchranáři kvůli uzavírkám a objížďkám sahají častěji po letecké záchranné službě.

S uzavírkami musí záchranáři počítat ještě během podzimu. Podle silničářů se letos na Benešovsku opravuje hodně, což je dané setkáním se oprav za krajské i evropské peníze.