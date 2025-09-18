Beninské akcie vůbec neřešil, zkoumal nákup privátní aerolinky. Proč úřad zastavil řízení s Ludvíkem?
Zastaveno. Takto Úřad městské části v Praze 13 ukončil přestupkové řízení s exředitelem motolské nemocnice Miloslavem Ludvíkem ohledně majetkového přiznání. Panovalo totiž podezření, že nepřiznal vše, co mu zákon ukládá. Třeba i akcie společnosti z afrického Beninu. Podle úřadu ale k přestupku nedošlo, alespoň ne v oznámení za rok 2023, kterým se zabýval. Server iROZHLAS.cz usnesení, kterým bylo řízení zastaveno, získal a přináší podrobnosti.
„Ministerstvo spravedlnosti předpokládalo, že veřejný funkcionář mohl v rozhodném období nabýt cenné papíry (mimo jiné zahraničních) podnikajících osob – jako příklad mohl posloužit případ v minulosti zakoupených akcií podnikající právnické osoby SBI Holding S. A. se sídlem v Beninu,“ nastínil podezření, které panovalo kolem majetkového přiznání někdejšího ředitele Fakultní nemocnice v Motole Miloslava Ludvíka, Úřad městské části v Praze 13.
Detaily dalšího obvinění v kauze Motol: šéfové Geosanu upláceli Ludvíka i bytem za desítky milionů
Číst článek
Ludvík coby veřejný funkcionář měl ze zákona podávat každý rok průběžné oznámení o tom, jaký majetek v daném roce nabyl. Tato povinnost se netýká jen nemovitostí, dražších věcí či peněžitých příjmů, ale právě i cenných papírů. Ludvík – nyní obviněný z korupce – ale v této kolonce žádné nové přírůstky neuvedl. V roce 2023 přiznal výdělky z Motola i Asociace nemocnic ČR a nákup automobilu, akcie však žádné.
Úřad městské části v Praze 13, pod který svým bydlištěm spadá, proto požádal o pomoc policii. Ze získaného dokumentu vyplývá, že Národní centrála proti organizovanému zločinu tamním pracovníkům přestupkového oddělení umožnila nahlédnout do trestního spisu ohledně majetkových poměrů Ludvíka.
„Ze spisového materiálu bylo zjištěno, že dle dosud provedených šetření Policie ČR v roce 2023 nevzniklo obviněnému vlastnické právo k žádné nemovitosti na území ČR. Poslední pohyby byly v roce 2001 nákup pozemku, stavba nemovitosti v roce 2005 a pak nákup pozemku s chatou v roce 2020, resp. 2021,“ píše se v rozhodnutí, které iROZHLAS.cz získal. Podle něj Ludvík v daném roce nepořídil ani žádný majetek v zahraničí.
Soukromá aerolinka
Úředníci však ve spisovém materiálu objevili jinou věc. Ludvík si měl podle kriminalistů v lednu 2023 pořídit 10 kusů akcií soukromé letecké společnost Business Air. Jenže v majetkovém přiznání taková informace chyběla, rozhodli se to proto prověřit podrobněji. Zahájili kvůli tomu řízení o přestupku, kdy podle nich měl Ludvík v průběžném oznámení úmyslně zamlčet podstatné okolnosti ohledně svého majetku. Oznámili mu to do vazby skrze vězeňskou službu.
Během šetření ale na základě komunikace s představenstvem soukromé aerolinky zjistili, že Ludvík loni v únoru tyto akcie prodal. A co víc, nekoupil je v lednu 2023, jak se domnívali policisté, ale už v roce 2016. Firma své tvrzení doložila také kupní smlouvou, Ludvík neměl tedy povinnost cenné papíry přiznat v roce 2023, ale výrazně dříve. A to – jak doložil z vazební věznice skrze svého zmocněnce – splnil ve svém majetkovém oznámení podaném v roce 2017.
Úředníci proto přestupkové řízení s Ludvíkem zastavili s tím, že „skutek, o němž se řízení vedlo, se nestal“. Beninské akcie přitom vůbec nezkoumali. Zabývali se výlučně rokem 2023. Z policejních informací je zřejmé, že podíl ve společnosti SBI Holding Ludvík získal už v roce 2013. Musel by je tak zřejmě vykázat ve svém vstupním oznámení v roce 2017, kdy začal registr fungovat.
Pro vysvětlení: akcie africké offshorové firmy měly být posléze podle kriminalistů součástí plánu, jak chtěli aktéři motolské korupční chobotnice legalizovat svoje nelegální výdělky.
Praha 13 vede přestupkové řízení také s Ludvíkovým někdejším náměstkem Pavlem Budinským. I on je podezřelý, že ve svém majetkovém přiznání neuvedl veškeré informace o svých majetkových poměrech. To ale není ještě ukončeno. V obou případech podalo na úřad podnět na prošetření ministerstvo spravedlnosti, které majetkové přiznání zaštiťuje.