Odstoupení Benešové je dosažitelný cíl, s Babišem to bude složitější, říká Roll z Milionu chvilek

Nedělní demonstrace na Letné měla podle místopředsedy a mluvčího spolku Milion chvilek pro demokracii 24letého Benjamina Rolla úžasnou atmosféru. Má ale podle organizátorů 250tisícová demonstrace šanci něco změnit? „S Marií Benešovou jsme si mysleli, a myslíme si to stále, že to dosažitelné je. Měla by převzít odpovědnost, uvědomit si ten tlak a odstoupit," řekl Českému rozhlasu Plus. Interview Plus Praha 14:49 26. června 2019

„Přišlo víc lidí, než jsem vůbec čekal. Program vyšel podle našich představ a obešlo se to bez větších komplikací,“ říká v rozhovoru pro Český rozhlas Plus Benjamin Roll.

„Když člověk mluví k tak obrovskému davu, je to velká zodpovědnost. Jaký je člověk rétor, jaká gesta používá... Snažíme se s tím pracovat opatrně a s vědomím odpovědnosti,“ dodává Roll, který o sobě na blogu napsal, že je student evangelické teologie, křesťan, pravdoláskař a člověk…

Po několikaměsíčních demonstracích po celé republice, které organizovali týden co týden, začínají prázdniny. Co bude dál? „Pokračujeme, pouze se změní forma, ale pořád jsme ve střehu,“ vysvětluje.

Chtějí podporovat regionální organizátory v jejich aktivitách. Chystají se veřejné diskuse v menších obcích nebo akce spojené s výročím srpnové okupace (1968). „I v létě jsme připraveni demonstrovat, pokud nastane nějaký zásah směrem k omezení svobody justice,“ připomíná.

Občanská společnost je živá

Hlavní poselství z Letné je prý v probouzení občanské společnosti. Také lidi požádali, aby každý vzal do rukou svou odpovědnost a třeba i drobnými kroky pomohl proměňovat své okolí a tak i celou společnost.

„Energie na Letné měla takovou sílu, že už ve velké části těch, co tam byli, zůstane. Věřím, že si lidé udrží ten odkaz a hlavně, že zase, nejpozději 16. listopadu, přijdou,“ věří.

Lidé si na demonstracích nesli taková poselství jako „nechceme trestně stíhaného premiéra“, „žádáme nezávislou justici“ nebo „požadujeme demisi ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO)“. Reakcí zejména opozice je hlasování o nedůvěře vládě. Je to dost, nebo málo?

„S Marií Benešovou jsme si mysleli, a myslíme si to stále, že to dosažitelné je. Měla by převzít odpovědnost, uvědomit si ten tlak a odstoupit,“ odpovídá místopředseda spolku.

„S premiérem je to složitější. Na něj už tlačíme déle a on jen opakuje, že nikdy neodstoupí. Zřejmě v tom hraje roli i obava o vlastní podnik a osobnostní rysy. To ale neznamená, že to máme vzdát, nebo dokonce rezignovat z našich požadavků. Jsou to principiální věci a trestně stíhaný člověk nemá být předsedou vlády,“ říká Roll.

Benešová by měla odejít

U ministryně spravedlnosti prý nejde o to, co udělala špatně ve funkci, stejně jako u premiéra nejde o to, jestli je, nebo není vinen ve svých kauzách.

„Jde o to, co Benešová může. Může ze své pozice vyvíjet tlak na vyšetřování… taky dlouhodobě vyjadřuje svou podporu premiéra, a když to řekne šéf justice a vy jste soudce nebo státní zástupce, tak jste nutně pod tlakem. To se nám nelíbí a chceme ten tlak alespoň vyvážit podporou veřejnosti. Aby vyšetřování proběhlo nestranně a bez ovlivňování,“ vysvětluje.

Milionu chvilek pro demokracii přijde podezřelá i minulost Benešové a „nechceme, aby takový člověk vedl ministerstvo spravedlnosti.“ Co pak říká na hlasování o nedůvěře vládě, kterou teď vyvolala opozice?

„Je to nějaká opoziční snaha, která říká, že slyší hlas občanské společnosti. Nicméně víme, že současné rozložení sil ve sněmovně vyslovení nedůvěry nenahrává. Je to pro nás pozitivní snaha,“ dodává. Benjamin Roll by dopředu neodsuzoval možný vstřícný krok ze strany hnutí ANO, o kterém se spekuluje, ale šlo by o změnu osoby premiéra (za člověka ANO).

Jiný premiér ANO? Ano...

„To by záleželo na tom, kdo by to byl. Nicméně ztratil by se ten základní a principiální argument, že Babiš, jako trestně stíhaná osoba, poškozuje tuto zemi i v zahraničí. Kdyby ke změně došlo, museli bychom uznat, že už je hlava kabinetu přijatelná. Ale my to sledujeme a pořád jsme připraveni hlídat, kdyby se stalo něco, co by bylo v nepořádku,“ říká.

A ve svých úvahách jde dál. Kdyby se premiérem nebo premiérkou stal někdo jiný, tak by to Babišův „vliv zmírnilo a nebyl by už v tak výrazné pozici jako dnes. Jde nám o to, že je předsedou vlády, což je nepřijatelné. Je to ale hypotetická otázka, byť bychom si jeho odchod přáli,“ dodává mluvčí spolku Milion chvilek pro demokracii.

Asi nejčastější otázka na organizátory demonstrací nyní je, jestli se chystají vstoupit do politiky. „Já ne,“ odpověděl Benjamin Roll jednoznačně.