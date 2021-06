Kauza Bereta se zasekla. Obžalovanému se pod respirátorem objevila alergie. Je v nemocnici

Soudní líčení ve sledované kauze Bereta se nečekaně zastavilo. Obžalovaný soukromý detektiv Igor Gáborík překvapil soud i vrchní státní zástupkyni Lenku Bradáčovou. Na jednání vůbec nedorazil. Důvod? Pod respirátorem se mu během středečního jednání rozjela alergie, kvůli které jel do nemocnice v pražském Motole. „Leží na kapačkách a zkoumají, co to je,“ říká jeho advokát Martin Korbař. Projednání kauzy soudce Michal Matouš odročil na srpen. Praha 12:52 17. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soukromý detektiv Igor Gáborík během dubnového jednání | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kauza Bereta měla pokračovat ve čtvrtek a v pátek. Soud chtěl vyslechnout ještě třináct svědků z osmnácti. Mezi nimi například i elitní policistku Janu Šebkovou, která vyšetřovala kauzy exhejtmana Davida Ratha a bývalého ředitele Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého.

Jenže na jednání, které začalo v devět ráno, nedorazil obžalovaný Igor Gáborík. „Má alergii a je hospitalizovaný v nemocnici,“ prohlásil u soudu jeho obhájce Martin Korbař.

Soudu pak Korbař předložil ještě lékařskou zprávu a přítomným ukazoval fotografie svého klienta. „To si to můžu rovnou sundat,“ podotkla žalobkyně Lenka Bradáčová, že si zrovna nasadila talár.

Ledování nepomohlo

Gáboríkův obhájce pak pro server iROZHLAS.cz zdravotní komplikace svého klienta podrobněji popsal. „Panu Gáboríkovi natekl celý obličej včetně rtů, tváří a tak dále. Zatím se neví, na co přesně je to alergická reakce, ale je celý oteklý v obličejové části. Spodní ret mu začal natýkat včera (ve středu) dopoledne a zhoršovalo se to,“ sdělil k tomu Korbař.

Obžalovaný soukromý detektiv tak jel do pražské Fakultní nemocnice Motol. „Tam ho nechali. Leží na kapačkách a zkoumají, co to je. Každopádně to není zlý úmysl,“ ujišťuje advokát.

„Včera jsme nepokládali za nutné o tom informovat soudce, protože to nevypadalo tak zle. Měl nateklý ret, tak si ho ledoval, ale nepomohlo to,“ odpověděl Korbař na dotaz, proč Gáborík neohlásil zdravotní potíže už během středečního jednání.

V 9.13 pak kvůli Gáboríkově indispozici předseda senátu Michal Matouš jednání odročil. Vzhledem k naplánovaným prázdninám se pak dlouho řešil termín, který by vyhovoval všem. Na konci července nemohl například policista Radek Holub. „Jedu jako vedoucí na dětský tábor. Nemůžu to zrušit,“ řekl předsedovi senátu. Nakonec se ale přece jen podařilo najít skulinku, Bereta tak bude pokračovat od 18. do 20. srpna.

Vynášení informací

V případu jsou kromě Gáboríka obžalováni také někdejší policista Vladimír Zmrhal, pražská žalobkyně Dagmar Máchová, policista Radek Holub a celník Pavel Šíma.

Vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová tvrdí, že Máchová, Holub a Šíma poskytovali Gáboríkovi v letech 2013 až 2016 neveřejné informace a dokumenty z trestních řízení.

Gáborík a v jednom případě i Zmrhal je podle obžaloby předávali dál, například klientům Gáboríkovy společnosti, která se zaměřovala na detektivní služby a poradenství. V některých případech za to podle spisu od klientů společnost inkasovala peníze.

Soud se případem začal zabývat v dubnu. Máchová tehdy uvedla, že obžaloba je postavená na dedukcích a spekulacích, obdobně se po své neveřejné výpovědi vyjádřil i Gáborík. Šíma obžalobu také odmítl, soudu v dubnu popsal spolupráci celní správy s Gáboríkem. Uvedl také, že Gáborík pro celní správu i pro Philip Morris nashromáždil velké množství informací, z nichž bylo zrealizováno mnoho kauz.

Kauza Bereta Gáboríka, Šímu a Holuba policie obvinila v květnu 2016, Máchovou začali policisté stíhat o pět měsíců později. Zmrhal byl obviněn na konci roku 2018. Původně se kauzou zabýval Útvar pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ), který policejní reforma v srpnu 2016 sloučila s protikorupční policií v Národní centrálu proti organizovanému zločinu (NCOZ).

Bývalý ředitel ÚOOZ Robert Šlachta v minulosti tvrdil, že impulzem pro narychlo provedenou policejní reorganizaci byla právě kauza Bereta. Kvůli reformě od policie odešel. Vznik NCOZ také vyvolal vážnou roztržku uvnitř tehdejší vládní koalice mezi ČSSD a hnutím ANO. Po sloučení útvarů případ přešel pod Národní protidrogovou centrálu. O mimořádnosti případu svědčí i to, že ho dozoruje pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Dnes ji u soudu zastupoval žalobce Zdeněk Matula.

Pětice čelí obžalobě ze zneužití pravomoci úřední osoby, přijetí úplatku, podplacení, neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací, porušení tajemství listin a podílnictví. Nejpřísnější trest hrozí za přijetí úplatku úřední osobou, a to tři až deset let vězení nebo propadnutí majetku. Za podplacení úřední osoby mohou soudy uložit až šestileté vězení, za neoprávněný přístup do systému až čtyři roky, za zbylé trestné činy až pět let odnětí svobody.