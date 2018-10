Ředitel gymnázia bude muset vysvětlit, proč chtěl nechat zakopat obrazy Zemana do kompostu

Ředitel teplického gymnázia Zdeněk Bergman bude vedení Ústeckého kraje vysvětlovat své oznámení na sociálních sítích ohledně obrazů prezidenta Miloše Zemana. Bergman na twitteru napsal, že po rozhovoru prezidenta pro Radiožurnál školníkovi uložil zahrabat obrazy do kompostu. Podle náměstka hejtmana Petra Šmída by se měl Bergman omluvit. Ústí nad Labem 20:10 23. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitel Gymnázia Teplice Zdeněk Bergman. | Zdroj: www.z-bergman.cz

Ředitel sundal obrazy ze stěn ve třídách před čtyřmi lety, když Zeman použil sprostá slova. „Chtěl jsem tím (nyní) vyjádřit, že jestliže dosud ty obrazy pana prezidenta byly ve skladu a já jsem uvažoval o tom, že je třeba jednou vrátím, tak teď po tom dalším excesu pana prezidenta jsem se rozhodl, že už je nikdy nevrátím,“ řekl v úterý Bergman, který kandidoval do Senátu za Teplicko jako nestraník za Senátor 21. Probojoval se do finále s Jaroslavem Kuberou (ODS).

Kompletní přepis rozhovoru Jana Pokorného s Milošem Zemanem: O senátu, 17. listopadu a ekonomických zm*dech Číst článek

Zeman naposledy mluvil vulgárně v části rozhovoru pro Český rozhlas, kde prozradil jména některých lidí, které vyznamená u příležitosti 28. října. Za vulgarismy ho kritizovali někteří politici. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) obdržela čtyři stížnosti na vulgární výroky prezidenta.

Expresivní vyjádření

Vyjádření na sociální síti bylo podle Bergmana expresivní. „Ve skutečnosti jsem samozřejmě školníkovi žádný takový pokyn (zahrabat obrazy do kompostu, pozn. red.) nedal. Ty obrazy jsou dál v tom skladu. Ale chtěl jsem tím vyjádřit to, že s návratem obrazů na čelní stěny učeben rozhodně nepočítám,“ uvedl Bergman.

Kubera už nebude primátorem Teplic, chce se naplno věnovat Senátu Číst článek

Zřizovatelem gymnázia je Ústecký kraj, který je podle mluvčí Lucie Dosedělové s celou věcí obeznámen. „V tomto týdnu se vedení kraje sejde s panem ředitelem, aby mohl své jednání vysvětlit. Podle našich informací došlo pouze k písemnému, ač nevhodnému, vyjádření a popsaný skutek se nestal,“ řekla mluvčí.

Školství má na kraji v gesci náměstek hejtmana Petr Šmíd (SPD-SPO). „Není dle mého názoru možné, aby ředitel krajské příspěvkové organizace, který má být navíc vzorem pro své žáky, takto nevhodně veřejně vyjadřoval své názory směrem k hlavě státu,“ řekl.

„Musím říct, že je mi lhostejné, zda by se prezident jmenoval Havel, Klaus, Zeman nebo Drahoš. Je to nepřípustné a ředitel by se měl za své jednání veřejně omluvit,“ uvedl náměstek hejtmana.

Ústecký kraj obdržel k úterý jeden návrh na odvolání ředitele, který podal občan Teplic. Jmenování i odvolání ředitelů příspěvkových organizací je v kompetenci Rady Ústeckého kraje. K odvolání se podle mluvčí přistupuje v případě, že se ředitel dopustí zvlášť závažného a kvalifikovaného porušení pracovních činností.