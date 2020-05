,Řekněte mi, proč bych to měl dělat.‘ Poslanci ANO Berkovce podrželi, místo šéfa výboru neopustí

Předseda sněmovního volebního výboru Stanislav Berkovec (ANO) na začátku března oznámil, že dá svou funkci k dispozici. Předcházela tomu kauza, kdy svým spolustraníkům poslal e-mail s hodnocením kandidátů do rady České televize. Poslanecký klub ANO ale v úterý svého člena podržel, Berkovec se tak funkce vzdát nehodlá. „Nic špatného jsem neudělal,“ řekl serveru iROZHLAS.cz. Praha 11:42 27. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stanislav Berkovec | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Berkovec podle svých slov napsal už po březnovém prohlášení dopis vedení poslaneckého klubu ANO. Ten se k němu ale vyjádřil až nyní. „Byly asi důležitější věci k řešení. Klub o tom včera (v úterý) hlasoval a 52 ze 63 přítomných mě potvrdilo ve funkci předsedy volebního výboru,“ říká Berkovec.

Kritika se na poslance Berkovce snesla kvůli e-mailu, v němž poslancům hnutí ANO vysvětluje, koho mají volit do rady České televize s ohledem na vztah kandidátů ke straně premiéra Andreje Babiše. „Tento kandidát dlouhodobě a velice aktivně pracuje proti ANO. Není žádný důvod domnívat se, že v Radě České televize tomu bude jinak,“ napsal například o novináři Michalu Klímovi v e-mailu, jehož plné znění jako první zveřejnil server Info.cz.

Funkci dám k dispozici, řekl šéf volebního výboru Berkovec po kritice e-mailu o výběru televizní rady Číst článek

Akce s uniknutým e-mailem byla podle Berkovce připravená. „Bezprostředně po tom se pro mě stal můj osobní mail nedostupným. Došlo tam k nějaké úpravě materiálů. To, co jsem se dozvěděl z médií, jsem nikdy nenapsal ani neposílal kolegům. Je to, jako kdyby někdo řekl, že žerete příborem malé děti a vy jste to někomu poslal. V téhle rovině to přesně bylo,“ tvrdí nyní poslanec.

V březnu přitom Berkovec celou situaci vysvětloval tím, že na žádost některých kolegů sdělil svůj soukromý názor na kandidáty. Prohlásil, že se omlouvá za to, že soukromý názor sdělil komukoli dalšímu. Podobně argumentoval i šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek. „Moje osobní stanovisko je, že to byla chyba, že Standa prostě udělal chybu, a za chyby se platí,“ řekl v březnu Faltýnek.

„Bylo porušeno listovní tajemství“

Přímo na volebním výboru ale Berkovec funkci dát k dispozici nechce a stačí mu stanovisku poslaneckého klubu ANO. „Řekněte mi, proč bych to měl dělat. Já jsem opravdu nic špatného neudělal a neporušil zákon. Naopak to vypadá, že tady byl porušen zákon listovního tajemství,“ říká.

Berkovcovo chování kritizoval hlavně předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Ten v březnu prohlásil, že pokud šéf volebního výboru nerezignuje, je připraven vyvolat jednání o jeho odvolání.

Volební výbor se podle informací Deníku N od března ještě nesešel, žádná schůze není v plánu ani podle sněmovního webu. Výbor má ve své gesci mimo jiné sdělovací prostředky a podílí se na výběru nových členů rad veřejnoprávních médií. Berkovcovi kritici po kauze jeho uniknutého e-mailu varovali před politizací televizní rady.