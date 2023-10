Přijel vlak a trefil kamion. 150 hasičů, policistů a záchranářů zasahovalo u fiktivní nehody v Berouně

Přijde Havířov o Kyvadlo? Umělecké dílo už lidé na náměstí Republiky nechtějí

„Nechceme to tady. Ono to mělo pořád nějaké problémy a lidé si na to dlouhou dobu stěžovali. Chceme něco lepšího,“ vysvětlovali lidé, kteří hlasovali proti.