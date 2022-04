Rehabilitační nemocnice v Berouně otevřela vlastní školku pro děti zaměstnanců. Jmenuje se NEMO

Školka se nachází přímo v areálu nemocnice, u hlavní brány. Obklopuje ji zahrada s dětským hřištěm. Budova je kulatého tvaru, díky tomu jsou všechny místnosti prosvětlené. Jsou tu dvě třídy, pro mladší a starší děti, velikostně jim tu tak je přizpůsobený i nábytek, jako židle, stoly, umyvadla nebo šatní poličky.

Do školky se vejde maximálně 48 dětí, v tuto chvíli jich je tu zapsaných 29. Rodiče je ale můžou přihlašovat v průběhu celého roku. A to až do té doby, dokud se nenaplní kapacita.

„Máme otevřeno od půl šesté od rána do pěti hodin odpoledne. Někteří zaměstnanci ale pracují do šesti hodin. Školka proto funguje do půl sedmé i do sedmi, podle toho, jak to rodiče potřebuji,“ uvádí ředitelka mateřské školy Blanka Nedorostové.

Nová mateřská školka pro zaměstnance Rehabilitační nemocnice Beroun | Foto: Karolína Burdová | Zdroj: Český rozhlas

„Jméno NEMO odkazuje na nemocnici, skřítka, ale taky na oválný tvar budovy, který připomíná ponorku,“ vysvětluje pohádkový název školky majitel nemocnice Sotirios Zavalianis.

Jedná se už o druhou školku na Berounsku pro děti zdravotníků, první vznikla v roce 2017 v Hořovicích. Tam ale kapacita už dnes nestačí, vedení nemocnice proto v následujících letech plánuje postavit v hořovickém areálu novou budovu pro další dvě třídy dětí.