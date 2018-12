Betlémské světlo přinesli do Českého rozhlasu pražští skauti. Přijít si pro ně můžete až do Štědrého dne

Pokud patří k vašim štědrovečerním tradicím zapálení svíček na adventním věnci Betlémským světlem, pak si pro plamínek z rodiště Ježíše Krista můžete přijít přímo do foyer Českého rozhlasu na Vinohradské 12.

Skauti z osmdesátého pražského oddílu, kteří světlo přinesli, ho měli zapálené v několika lucerničkách. Světluška Eliška Miškovská poté slavnostně připálila vínovou svíčku a petrolejku. Kdo si chce pro světlo přijít, měl by se vybavit lucerničkou nebo svíčkou v obalu, která ochrání plamínek, aby nezhasnul.

Kde je betlémské světlo? Je poblíž vašeho bydliště? A jaké akce jsou s betlémským světlem spojené? Prohlédněte si to na detailní mapě z www.betlemskesvetlo.cz:

‚Světlo se sfouklo‘

„Betlémské světlo zapaluju v rozhlase poprvé,“ řekla Eliška Radiožurnálu a dodala, že chybělo málo, a plamínek až do foyer Vinohradské 12 nedonesli. „Chtěla jsem na Šerifa vybafnout a světlo se sfouklo!“ Naštěstí ale nesli skauti světlo ještě ve dvou dalších, rezervních lucerničkách.

Hned odpoledne si pro Betlémské světlo do Českého rozhlasu přišel Václav Honek: „Chodím sem každý rok. Je to nejblíž, sednu na metro. Jedno je pro mě a jedno dám ženě na hrob.“

Do Českého rozhlasu donesli skauti z pražské osmdesátky betlémské světlo letos poprvé. Už v neděli ale přinesli plamínek třeba do domova důchodců Sue Ryder. „Klienti se na to moc těšili a bylo vidět, že když jsme přišli, tak byli nadšení. Pro ně to znamenalo víc, než ten plamínek. Bylo pro ně straně důležité, že jsme přišli a udělali jsme jim na chvíli společnost,“ řekla skautka Adéla Maráková.

Z Betléma do katedrály svatého Víta

Do Česka se Betlémské světlo dostalo už v sobotu večer. V neděli ho skauti přinesli do katedrály svatého Víta na Pražském hradě. Převzal ho od nich nový apoštolský nuncius Charles Daniel Balvo, který tam sloužil mši ke třetí adventní neděli a představil se tak českým věřícím. Po obřadu zažehl vatikánský velvyslanec svícen v transeptu katedrály, odkud si lidé mohou odnést Betlémské světlo do svých domovů.

„Betlémské světlo je symbol přátelství, míru a překonávání hranic a bariér mezi lidmi,“ vysvětlila po mši zástupcům médií mluvčí Junáka Barbora Trojak.

„Dostane se rozhodně do všech okresních měst,“ dodala s tím, že na šíření světla se podílejí nejen stovky skautů, ale také knihovny, hasiči nebo různé místní spolky.