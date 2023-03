V ostravských Vítkovicích uklízí lidé bez domova za stravenky, o projekt se zajímají i jiné městské části

Už půl roku lidé bez střechy nad hlavou pomáhají čistit ulice Vítkovic. Práci organizuje Charita Ostrava a obvodní radnice lidem platí stravenkami. Zapojit se teď chtějí i další ostravské obvody. Vítkovice 20:40 25. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šestice lidí bez domova se jako každé úterý ráno vydává do zákoutí ostravské čtvrti Vítkovice | Foto: Lucie Špačková | Zdroj: Město Bohumín

Vozík, košťata, pytle a kleště na sběr odpadků. Šestice lidí bez domova se jako každé úterý ráno vydává do zákoutí ostravské čtvrti Vítkovice. Pan Daniel je na ulici 22 let a dnes se s ostatními vydal za prací poprvé.

„Protože nemám co jíst a je to pomoc, obrovská. Mít 200 korun a nemít 200 korun, když žijete na ulici – člověk si to rozmyslí, že,“ říká.

Za dvě hodiny práce 200 korun ve stravenkách. Daniel za to má jídlo na dva dny, Denisa zase tři noci pod střechou.

Lubomír Gebauer z ostravské Charity udílí sběračům pokyny. „Tady sbíráme špačky, ale tam dál budeme sbírat to, co je vidět. Papíry, kelímky,“ ukazuje pracovníkům.

Projekt stravenka

V Ostravě-Vítkovicích začali s prací za stravenku loni v červenci. „Projekt stravenka funguje dobře a navíc jsou všichni spokojení a navíc to má přínosy,“ chválí Gebauer.

Charita spolupracuje s technickými službami obvodu Vítkovice. Místostarosta obvodu Petr Menšík (Ostravak) je s pomocí od bezdomovců spokojený.

„Šetří čas našich zaměstnanců. Když nám uklidí odpadky, tak naši zaměstnanci mohou dělat odbornou práci – dělat ořezy, spravovat lavičky,“ dodává Menšík.

Nejde jen o stravenky. Paní Maria žije na ulici dlouho. Je zvyklá, že ji ostatní vnímají jako nepotřebnou.

A teď dělá něco užitečného. „Já ráda dělám dobré skutky a ne špatné, takže mne to těší, že jsem tady s holkama a klukama a že uděláme dobře a že lidi jsou spokojený, že tu máme čisto,“ říká Maria.

A s kolegyní Denisou se při sbírání odpadků radí, kde se dá ještě sehnat brigáda.

O práci za stravenku se už zajímají i další ostravské obvody. Například ten nejlidnatější – Jih.