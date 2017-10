Bezdůvodně pomalá jízda na letiště je ohrožením provozu, tvrdí o protestu taxikářů dopravní expert

Pražští taxikáři chtějí v pondělí velmi pomalu, přibližně rychlostí 15 km/h, projíždět ulicemi k Letišti Václava Havla na protest proti tomu, že magistrát podle jejich neřeší situaci přepravních služeb typu Uber, které obviňují z nelegální konkurence. Dopravní expert Roman Budský ale protest považuje za velký zásah do života Pražanů. Praha 6:30 2. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražští taxikáři blokují magistrálu, kvůli cenám i 'nelegální konkurenci' | Foto: Filip Jandourek

Primátorka Adriana Krnáčová (ANO) o situaci jednala s policí a oznámila, že proti protestu zasáhne.

Dopravní expert Roman Budský z neziskové organizace Tým silniční bezpečnosti Radiožurnálu řekl, že celý protest je v rozporu se zájmy běžných občanů a jedná se o ohrožení bezpečnosti provozu.

Taxikáři chtějí protest vyjádřit tím, že pojedou pomalu na Letiště Václava Havla. Porušují tím nějaké předpisy?

Obecně je stanoveno, že každý řidič musí přizpůsobit rychlost jízdy svým schopnostem, vlastnostem vozidla, nákladu, vlastnostem pozemní komunikace a povětrnostním podmínkám. Dále je ale také stanoveno, že řidič nesmí omezovat plynulost silničního provozu bezdůvodně pomalou jízdou, případně pomalým předjížděním.

Taxikáři řekli, že pojedou rychlostí 15 km/h. Dá se to tedy kvalifikovat jako bezdůvodně pomalá jízda?

Ano, protože za bezdůvodně pomalou jízdu se dá považovat jízda takovým tempem, které není odůvodněno aktuální provozní situací. To znamená, že jet 15 km/h za tohoto počasí, nebo i kdyby pršelo, bez toho, aby tam byl jasný důvod spočívající s provozní situací, je bezdůvodně pomalá jízda.

Má ale plynulost dopravního provozu přednost před právem shromažďovacím? Jsou totiž případy, kdy procházejí městy protestní průvody a policie v tom případě naopak dopravu někdy odklání.

Zákon o právu shromažďovacím jasně stanoví, že úřad může zakázat shromáždění, pokud by se mělo konat v místě, kde by nutné omezení dopravy a zásobování bylo závažně v rozporu se zájmem obyvatelstva. Pokud tedy není možno bez nepřiměřených obtíží konat shromáždění někde jinde. Myslím, že zablokování přístupových cest k mezinárodnímu letišti v Praze lze považovat za závažný rozpor se zájmy obyvatelstva.

Pokud se dělá protestní průvod, který jde nějakou ulicí, tak se dá s drobnějším omezením projet ulicí paralelní nebo to vzít o dvě ulice vedle. Ale zablokovat dopravu páteřní komunikací na mezinárodní letiště, kde není jiná alternativa, jak se na letiště dostat, je podle mě velký zásah do života běžného občana.

Pokud to bude kvalifikováno jako omezení plynulosti silniční dopravy, jaké tresty může policie uplatnit?

Policista může řidiči dát pokyn, aby zrychlil jízdu. Pokud se tak nestane, hrozí bloková pokuta do 2000 korun, respektive kdyby to šlo do správního řízení tak 1500 až 2500 korun. Policista navíc může při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu zabránit v jízdě motorovému vozidlu, pokud vozidlo bylo použito v rozporu s paragrafem 47A, které stanoví, že řidič nesmí na pozemní komunikaci použít vozidlo k účasti na sportovních a podobných akcích, jestliže by byla ohrožena bezpečnost provozu.

Kdyby policisté zastavovali desítky aut, nemohl by tak vzniknout ještě větší dopravní kolaps?

Je důležité snažit se odklánět auta na odstavnou plochu a tam to s nimi řešit. Bude to problém, protože, to co pojedou úplně vpředu, jedou nepřiměřeně pomalu, ale ti za nimi už se budou vymlouvat, že nemohli jet rychleji a bude se to složitě dokazovat. V tomto případě bude důležitá i prevence. Tedy informovat obyvatele, aby se dané lokalitě co nejvíce vyhýbali.

Dobré je informovat i hotely, protože řada zákazníků bude spěchat na letadlo a mohou se dostat do nezáviděníhodné situace.