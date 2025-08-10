Bezkolejný vozohyb, hovník a buňát. Vynálezy Jakuba Hrona představuje muzeum v Metánově
Jára Cimrman nebyl jediný, kdo vynalézal. I na Vysočině najdeme podobně všestranně nadaného génia, kterým byl učitel a vynálezce Jakub Hron. Ke jménu si přidal podle rodné obce přízvisko Metánovský. Studoval matematiku, fyziku, filozofii, astronomii, práva i medicínu.
Kromě slov jako zpyták – což byl profesor –, libomudravna – filozofie – nebo lepšišťan, tedy – optimista –, přišel i s několika vynálezy. Patřil mezi ně horkovzdušný balón ve tvaru slona, špičatý klobouk hronoid nebo nepřekotitelný kalamář. Některé z těchto exponátů představuje muzeum v Metánově na Pelhřimovsku.
Muzeum Jakuba Hrona Metánovského v Metánově na Pelhřimovsku navštívila Dáša Kubíková
Podle původkyně Milady Červenkové návštěvníky většinou nejvíce zaujme bezkolejný vozohyb. „Když cestujeme vlakem, tak dojedeme do města, kam koleje vedou, ale Hron chtěl něco jiného. Chtěl se dostat i tam, kam ty koleje nevedou, a tak vznikl vozohyb,“ popisuje.
Vozohyb vozil koleje s sebou. „Měl je uložené nahoře, jak vidíme na obrázku, a vždycky je pak položil před sebe, popojel, zase je zvednul. Jakub Hron na vynález sice získal patent, ale nenašel strojírenskou firmu, která by bezkolejový vozohyb zprovoznila,“ vysvětluje původkyně, proč mají v muzeu pouze náčrtek.
Jakub Hron se narodil v Metánově 4. června roku 1840. Byl z osmi sourozenců, ale jediný, koho rodiče nechali studovat, protože viděli, že se k fyzické práci nehodí. „Do základní školy chodil v Častrově, potom vystudoval gymnázium a pokračoval studiemi ve Vídni a v Praze. Stal se učitelem v Hradci Králové a na penzi se vrátil zpět do Metánova,“ vypráví Milada Červenková.
Vynálezů profesora Jakuba Hrona je spousta, patří k nim i nábytek. „U nás najdete pět seslíků a šestý, který nazýval hovník, sloužil na odpočívání. Slovo hovník je od slovesa pohovět si, hověti, nic neslušného,“ usmívá se Milada Červenková.
Jediným patentem, který byl zároveň i vyroben, je nepřekotitelný kalamář ve tvaru mnohostěnu, nazvaný buňát.
„Dochovaly se asi tři, které byly vyrobeny v Harrachově, a jeden měl na stole i spisovatel Karel Čapek. Buňát, který máme tady v muzeu, byl vyroben v Novém Boru v letech 2008 a 2009, podílel se na něm Osvětový spolek Jakuba Hrona Metánovského,“ říká průvodkyně. Každý návštěvník může ponořit do kalamáře pero a vepsat svůj vzkaz do návštěvní knihy.
Muzeum Jakuba Hrona Metánovského v Metánově na Pelhřimovsku je otevřené až do konce září každé pondělí od 13 do 17 hodin.