Šumava nemá peníze na úpravu běžecký tratí. Bílá stopa by mohla být zpoplatněná

Šumava chce zpoplatnit vstup do běžeckých lyžařských tratí. Jejich úprava stojí ročně statisíce korun. Až dosud se stopy udržují hlavně díky obcím, sponzorům a Jihočeskému a Západočeskému kraji. Pokud by tyto příspěvky vypadly, může se stát, že rolby nevyjedou. Běžkování patří v Česku mezi nejpopulárnější zimní sporty. Češi však za tento typ zábavy nejsou ochotni platit. Praha 23:50 2. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Běžkování je v Česku oblíbeným zimním sportem | Foto: Šárka Škapiková | Zdroj: Český rozhlas

Jen roční náklady na motorovou naftu, kterou rolby projedou při protahování běžkařských stop, přitom čítají přes 2,2 milionů korun. V současné době mají fanoušci běžkování možnost přispět dobrovolně různými způsoby. Systém dobrovolnosti však nefunguje a nedodává potřebné objemy peněz.

„Je to drahá záležitost. Rok od roku je to jiné podle toho, kolik napadne sněhu. Náklady se pohybují kolem 100 tisíc,“ vysvětluje starostka obce Borové Lady za nezávislé Jana Hrazánková a kritizuje neexistenci jednotného řešení příspěvků. „Nepodařilo se vymyslet a dotáhnout jednotné systémové řešení, které by se jeden rok zavedlo, a v dalších letech by se mohlo vylepšovat. Jednou jsou to nálepky, pak dobrovolný příspěvek nebo něco dalšího,“ říká.

Jak před novou sezonou vybrat správné běžky? Expert poradí délku, tvrdost i typ Číst článek

Češi nechtějí platit

Dobrovolnost financování se nelíbí Miloši Pickovi, řediteli Regionální rozvojové agentury Šumava, která je gestorem Bílé stopy na Šumavě. „Výnos z dobrovolných příspěvků se bohužel pohybuje v řádech desítek tisíc korun a tady už jsme u lidí. Prokazatelně víme, že když přijede cizinec, rád zaplatí za samolepku, zatímco český lyžař nad příspěvkem mávne rukou a druhý den do systému pošle zprávu, že s kvalitou stopy nebyl spokojený,“ říká.

Povinný příspěvek by přitom podle něj neměl být nijak závratný. „Máme propočítáno, že aby se vybral dostatek peněz, stačilo by, aby běžkař zaplatil kolem 30 korun na den. Za desetidenní známku by šlo o částku kolem 80 až 90 korun a roční permanentka by stála asi 300 korun. Při porovnání s lyžařským sportem jde o levnou záležitost,“ vysvětluje Picek.

Názory běžkařů na zpoplatnění sportu se různí. Někteří si rádi za kvalitně projeté stopy rádi připlatí, jiní změnu odmítají a považují běžkování za sport, který má být zadarmo.