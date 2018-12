Zemanovi bych už neposlal žádnou zprávu, dokonce ani výroční, říká Randák o útoku na BIS

Útok prezidenta Miloše Zemana na Bezpečnostní informační službu (BIS) je pro reputaci Česka devastující a ve světě nemá precedent. V rozhovoru se serverem iROZHLAS.cz to řekl bývalý ředitel zahraniční rozvědky Karel Randák, který zároveň dříve v BIS pracoval. Prezident podle Randáka navíc prokázal „absolutní neznalost“ práce tajné služby a neměl by od ní dostávat tajné zprávy. Praha 6:00 13. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý ředitel zahraniční rozvědky Karel Randák, | Foto: Ondřej Golis | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zeman minulý týden zaútočil na BIS v souvislosti s její výroční zprávou. Dokument označil za „plácání“ a zpravodajce za „čučkaře“. Za to hlava státu sklidila kritiku z řad politiků napříč stranami i odborné veřejnosti.

Co si myslíte o útoku prezidenta na BIS?

Má to více rovin. První je, že prezident by takto neměl veřejně mluvit. Pokud má nějaké zásadní výhrady vůči práci bezpečnostních složek, má to říct na odpovědných místech a má se to řešit interně. Takto veřejné osočení bezpečnostní složky státu je devastující pro obraz Česka navenek. Když se podíváte po světě, tak snad s výjimkou Donalda Trumpa takový precedent nenajdete ani v totalitních režimech. Tam se vymění vedení služby, po jeho předchůdcích se slehne zem a služba funguje dál. Ale aby řekl do televize, že BIS plácá nesmysly, že jsou to „čučkaři“, to je bezprecedentní a nemělo by to být.

Nevyužívá prezident toho, že nikdo neví, co v tajné části zprávy opravdu je?

Samozřejmě že toho využívá, protože tu možnost má. A on se chopí každé možnosti. Tohle se mu hodí do krámu. On ví, že se služba nemůže bránit. Pokud by se bránila, ve státu by něco nebylo dobře. To by pak také mohla říct, že prezident plácá, a že je „čučkař“, a mohla ho začít sledovat. Má na to pravomoc, což si zřejmě prezident neuvědomuje. Služba na rozdíl od policie může jednat preventivně.

Proč podle vás prezident zaútočil na BIS takto veřejně, v televizi?

Já to čtu jako pokus o vlastní zviditelnění, nevidím v tom zásah cizí moci, Vladimira Putina nebo čínského prezidenta. Nemyslím si, že by poslali rozhořčený dopis nebo volali panu Zemanovi, aby něco udělal s tajnou službou, protože jejich země osočuje. Prezident má spíše pocit, že na něj není dostatečně upřena pozornost. Jeho vlastní pocit důležitosti ho podle mě nutí, aby se takto zviditelňoval.

Proč by to dělal? Žádné volby už ho nečekají.

To není politická, ale čistě osobní záležitost. On podle mě nechce vyhrávat žádné volby, on chce být populární, být středem pozornosti. A je pro to ochoten udělat i toto, což je samozřejmě špatně, protože ohrožuje pověst státu i navenek.

Myslíte, že takové prohlášení mu přineslo popularitu? Nepoškodilo ho spíše?

To by bylo možné v kvalitně fungující demokracii, ne u nás. Praha není Česko. A když vyjedete mimo hlavní město, zjistíte, že názory tamních lidí jsou úplně jiné. Jestliže 80 procent lidí v Praze to pokládá za nepochopitelné vyjádření, 80 procent lidí na venkově, ale třeba i na Ostravsku, má v sobě reminiscence z dob komunismu, a proto tyto složky vnímá negativně a Zemanovi dá zapravdu.

Neadekvátní reakce BIS

Nebyla reakce BIS na útok Zemana přehnaná? Pochlubila se rozbitím sítě ruských agentů, pochválila se, že patří mezi nejlepší v Evropě.

Samozřejmě to bylo neadekvátní. Tuším, proč to tak udělala. BIS totiž nemá jinou možnost, jak se takovému nařčení bránit. U nás chybí nezávislá autorita, která by dokázala posoudit, kde je pravda. BIS asi došla k závěru, že prezidentovo vyjádření už je za hranou a že se musí bránit. Z mého pohledu dost nešťastně. Ani ne tak pro to, že se pochlubila rozbitím sítě ruských agentů, to služba nakonec může říct. BIS jako každá kontrarozvědka by měla mít možnost pochlubit se čas od času svými výsledky. Mě spíše zarazilo, že se zařadili mezi tři, nebo kolik, nejlepších služeb v Evropě. Já neznám žebříček, podle něhož by se to dalo hodnotit, to je úplný nesmysl. To je podle mě jen chvástání.

Jak byste se tedy bránil vy?

Já bych se dožadoval vzniku nezávislé komise, která sice existuje na papíře, ale stále se do ní hledají vhodní kandidáti, protože expremiér Bohuslav Sobotka do ní nastavil nešťastná nominační kritéria.

Přeloženo: nebránil byste se.

Já bych nad tím mávl rukou, maximálně bych panu prezidentovi už neposlal žádnou utajovanou skutečnost a žádnou zprávu, dokonce ani výroční. Pro mě jako ředitele služby by přestal být minimálně po nějakou dobu, než by se věc objasnila, na seznamu zákonných adresátů informací.

O tom přece ale ředitelé tajných služeb nerozhodují.

Ale mohou dělat, že žádné informace neexistují. Já bych tou cestou šel, ostatně nebylo by to poprvé.

Podle vás je tedy současná hlava státu nespolehlivým adresátem utajovaných informací?

To každopádně a ukazuje se to už několik let. Nejméně od doby, kdy Zeman v zájmu sebeprezentace někde řekl, že na našem území se pohybuje člověk spojený s Islámským státem. (Prezident loni v Českém rozhlase uvedl, že v Česku je člověk ze severní Afriky, podezřelý z napojení na teroristické organizace, pozn. red.) To bylo ještě horší než současný útok na BIS, protože varoval teroristy, že tajné služby o nich ví. Jestliže tu někoho měli, mohou si počkat klidně několik let, než se situace uklidní, a pak sem zase někoho poslat. Jestliže ale prezident „vykecal“, že se o nich ví, tak hrozbu jen oddálil, ale nepřerušil.

Je to jako se špionážními sítěmi: nemá cenu při každém zjištění, že ten či onen ruský či čínský diplomat pracuje pro jejich službu, je vypovídat. Chvála bohu, že o něm víme a můžeme ho sledovat: s kým se stýká, co dělá, koho se pokouší verbovat, o co má zájem. Klidně i několik let ho máme pod kontrolou, ale když ho vypovíme, absolutně ztrácíme výhodu.

Takže prezident se podle vás mýlil, když BIS vyčítal, že v jejích zprávách nezaznamenal, že by odhalila ruské či čínské agenty?

To je nesmysl, absolutní neznalost problematiky. Je vidět, že do toho vůbec nevidí. U Miloše Zemana mě to malinko překvapuje, u Václava Klause by mě to nepřekvapilo.

Proč?

Klaus měl velký despekt vůči práci služeb a vůbec jejich práci nesledoval. To u Zemana není, on přece jen tuto problematiku sleduje. Ale říct něco takového, to zavání pocitem, že chce někoho dehonestovat a možná někomu pomoct.

Souvisela podle vás se současným napětím mezi Hradem a BIS úterní schůzka Zemana s bývalým šéfem BIS a nynějším ředitelem Národního bezpečnostního úřadu Jiřím Langem?

Podle mě jednoznačně. Pohádce o tom, že pan Lang na Hradě vysvětloval fungování Národního bezpečnostního úřadu, nevěřím. Jedině tam tak mohl vysvětlovat, proč kancléř Vratislav Mynář dosud nemá bezpečnostní prověrku, ale to je zapomenuto, všichni už se smířili s tím, že na Hradě bez ní dožije. Lang přišel proto, aby prezidentovi poradil s vyřešením situace vzniklé po jeho prohlášení. Jeho vliv na současného ředitele BIS je totiž úplně nezpochybnitelný, jsou jako otec a syn.

Výroční zpráva nezvykle otevřeně varuje před činností ruských a čínských agentů. Zvýšila se podle vás jejich aktivita na území Česka?

Je to dlouholeté riziko. BIS to dříve ve výročních zprávách uváděla daleko zaobaleněji. Vyčítalo se jí, že její zprávy jsou jalové a opakují se. Ale to bylo proto, že situace byla stále stejná. Ale toto téma tam více skryté najdete. Je samozřejmě otázka, proč ho nyní takto otevřela. Možná je to novým ředitelem, možná to přerůstá přes mez, která se BIS jeví jako nepřekročitelná.