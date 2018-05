Připoutat se v autě musí i těhotné ženy. Nevěřte fámám, upozorňuje odbornice

Za jízdu bez bezpečnostních pásů hrozí řidiči pokuta a tři trestné body. Kdo ale nese zodpovědnost, když se nepřipoutá spolujezdec? A jak je to u dálkových linkových spojů? Na otázky spojené s bezpečností v autě a používáním pásů pro Radiožurnál odpovídala Markéta Novotná z Týmu silniční bezpečnosti. Praha 9:54 3. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kdo je zodpovědný za připoutání osob v autě? (ilustrační foto) | Foto: Santeri Viinamäki (CC BY-SA 4.0) | Zdroj: Wikipedia Commons

V současnosti jsou pravidla nastavena tak, že jsou všichni pasažéři v autě povinni se připoutat. Za jejich bezpečnost přitom zodpovídá řidič. Ten by měl styl jízdy přizpůsobit stavu vozovky a cestující přepravit tak, aby se jim nic nestalo. Co se ale týká bezpečnostních pásů, zodpovídá řidič pouze za své vlastní připoutání.

Spolujezdci jsou svéprávné osoby a řidič má pouze povinnost je o tomto předpisu poučit. Pokutu tak platí spolujezdec sám. A stejné je to i v případě dopravní nehody. Jestliže se spolujezdec při nehodě zraní, nemůže vinu svalovat na samotného řidiče. Jeho povinností bylo se připoutat, to ale neudělal.

Tragická nehoda u soudu K otázce použití bezpečnostních pásů se ve čtvrtek dopoledne vyjádří i Ústavní soud. Ten navazuje na případ tragické nehody, při které nepřipoutaný spolujezdec zemřel. Okresní soud v Olomouci za to poslal řidiče, který řídil auto v opilosti, na čtyři roky do vězení. Odvolací ostravský soud pak trest zmírnil na tři roky. Muž se ale hájí tím, že spolujezdci říkal, že se má připoutat a nemůže zodpovídat za jeho činy.

Jak je možné, že se ve čtvrtek bude Ústavní soud zabývat vinou řidiče za smrt nepřipoutaného spolujezdce, když by zodpovědnost měl mít sám spolujezdec? Jedná se v tomto případě o to, že byl řidič pod vlivem alkoholu?

Řidič je povinen zajistit bezpečí všech přepravovaných osob a zároveň mu zákon ukládá povinnost, podle které má zakázáno užít před jízdou nebo během jízdy jakékoliv návykové látky nebo alkohol. Tedy i přesto, že byl spolujezdec poučen o připoutání, tak mu řidič nezajistil bezpečnou přepravu.

Co když se někdo připoutat nechce - třeba ze zdravotních důvodů nebo je to těhotná žena?

Pokud jde o těhotnou ženu, je to taková fáma. Spousta lidí se domnívá, že těhotné ženy mají výjimku ze zdravotních důvodů se nepoutat. Když si ale pás povedou správně pod břichem přes pevné body, tak bezpečnostní pás ochrání jak matku, tak nenarozený plod. Opravdu neplatí, že se těhotné ženy poutat nemusí.

A jsou nějaké výjimky?

Výjimkami ze zákona jsou například řidiči bezpečnostních sborů. Také v případě, že budete řídit nějaký vůz veterán, kde pásy nejsou, nejste povinni se připoutat.

Jak je to u dětí? Přechází odpovědnost za použití bezpečnostního pásu na řidiče? Nebo na zákonného zástupce?

Ve chvíli, kdy tam máme řidiče, tak odpovědnost přechází na něj. Je tedy povinen dítě starší tří let poučit, že by se mělo připoutat a odpovídá za to, že se dítě připoutá. V případě, že tam máme zákonného zástupce, tak řidič poučí současně i jeho. Záleží ale, jestli budeme přepravovat i jeho, nebo ne.

Celou dobu jsme teď mluvili jen o osobních automobilech - jak je to ale u autobusů? Platí pokutu řidič, případně dopravce, nebo cestující?

Řidič je povinen zajistit poučení všech přepravovaných osob i na těchto dálkových linkových spojích. Nicméně mnozí to řeší pouze tím, že dají pouze nálepku na předchozí sedadlo. Tím jsou cestující poučeni a odpovědnost jde za nimi.