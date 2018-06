Babiš svolal bezpečnostní radu, řešit chce ochranu hranic. Plán počítá s policisty i armádou

Premiér Andrej Babiš (ANO) svolal na pátek zasedání Bezpečnostní rady státu, chce mluvit o ochraně hranic ČR, pokud by Německo začalo odmítat migranty přímo na své hranici. Babiš to ve čtvrtek řekl v televizi Barrandov. Podle něj je připraven krizový plán, který počítá s účastí policie a celníků, případně armády. Praha 23:11 21. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na schůzce V4 v Budapešti | Foto: Szilard Koszticsak | Zdroj: ČTK

Spor o migrační plán mezi německým ministrem vnitra Horstem Seehoferem (CSU) a kancléřkou Angelou Merkelovou (CDU) vyvolal v Německu vládní krizi. Merkelová chce najít evropské řešení migračního problému, Seehofer a další politici z CSU nechtějí čekat a některé migranty chtějí odmítat přímo na hranici. Kancléřka se obává, že by to spustilo dominový efekt.

Schůzka V4 v Budapešti

Babiš řekl, že rakouský kancléř Sebastian Kurz na čtvrteční schůzce v Budapešti se svými protějšky z visegrádské čtyřky avizoval, že pokud by Německo začalo vracet některé migranty od svých hranic, Rakousko by postupovalo stejně. Česko by na to muselo podle Babiše reagovat a bránit svou hranici. „Nemůžeme do Česka pustit migranty,“ řekl.

Summit některých zemí EU o migraci a azylové politice, který je na neděli svolán do Bruselu, Babiš označil za neregulérní a svolaný nestandardně. „Návrh toho summitu dopředu je pro nás nepřijatelný, na to máme Evropskou radu a ta je příští týden,“ řekl.

Po čtvrtečním setkání s premiéry Maďarska, Polska a Slovenska uvedl, že žádný ze šéfů vlád visegrádské čtyřky (V4) do Bruselu nepojede. Babiš tuto dohodu odůvodnil tím, že premiéři V4 by s předpokládanými závěry schůzky nesouhlasili.

Premiér se v televizi Barrandov také ohradil proti informacím, které se objevily v některých médiích, že na nedělní summit nedostal pozvánku. Tyto informace označil za lži.