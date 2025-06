Bezpečnostní složky zadržely v Česku 5 lidí. V několika zemích zabavily přes 10 kilogramů drog

Zdechovského si na Slovensko objednala opozice. Nikdo tu nic nezametá pod koberec, říká poslanec SNS

„Bylo by to adekvátní, kdyby tu byly známky toho, že chce někdo mařit vyšetřování a má zájem to zamést pod koberec. Nic takového se na Slovensku neděje,“ říká Roman Michelko.