Poslanci z bezpečnostního výboru řeší možný únik zprávy kybernetického úřadu, chtějí trestní oznámení

Bezpečnostní výbor chce podat trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli možnému úniku tajné zprávy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Dokument se týkal informačních systémů ministerstva práce a sociálních věcí. Na jednání výboru z něho citoval poslanec Lukáš Kolářík (Piráti). Podle jeho kolegů by policie měla prověřit, jak ke zprávě přišel. Kolařík řekl, že je to nedorozumění a zmiňovaná zpráva prý není tajná. Praha 14:25 31. října 2019 Předseda bezpečnostního výboru Radek Koten z SPD | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Incident se týká čtvrtečního zasedání bezpečnostního výboru, na kterém Kolářík žádal pro veřejnost uzavřít projednávání prvního bodu programu, který se týkal IT systému na ministerstvu práce a sociálních věcí. Na jednání byli přizváni také ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD), předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů Ivana Janů a zástupci Bezpečnostní informační služby a Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Poslanec Josef Bělica (ANO) uvedl, že Kolářík byl dotázán ředitelem NÚKIB Dušanem Navrátilem, odkud má zprávu, ze které čerpá. „Na to pan poslanec Kolářík odpověděl, že ji našel na svém stole v modrých deskách. To je pro nás nepřijatelné. Projednávání bodu bylo následně přerušeno s přijatým usnesením. Předseda výboru byl pověřen, aby informoval o celé záležitosti orgány činné v trestním řízení,“ řekl Bělica.

„Dá se říct, že informace, které jsme obdrželi od místopředsedy Lukáše Koláříka, v nás vzbudily dojem, že by se mohlo jednat o utajované informace, které byly v nějakém režimu, nevíme dosud v jakém,“ doplnil předseda výboru Radek Koten (SPD).

Podle Koláříka některé členy výboru zmátlo, že chtěl uzavřít jednání výboru, protože v dokumentu byly popsány konkrétní chyby v IT systémech v resortu.

„Bohužel na základě této informace bylo přijato usnesení, že se celá věc má oznámit policii, ale tyto informace nebyly pod žádným režimem utajení. To znamená, že to podání musí být odloženo,“ řekl Kolářík. „Já tu informaci obdržel v poště,“ dodal. Doplnil, že se mu do rukou nedostal žádný dokument, který by neměl mít.

Podle místopředsedkyně bezpečnostního výboru Jany Černochové z ODS to ale musí posoudit policie.