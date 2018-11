Kauza Babiše jr. na bezpečnostním výboru sněmovny? Budeme ‚pindat‘ osm hodin o ničem, říká Ondráček z KSČM

Kauzou syna premiéra Andreje Babiše (ANO) by se mohl zabývat bezpečnostní výbor sněmovny. Ten se sejde příští týden ve čtvrtek. „Projednat to musíme, ta podezření jsou závažná a bude se to vracet jako bumerang,“ řekl serveru iROZHLAS.cz místopředseda výboru z ODS Pavel Žáček. Část opozice se tak bude snažit prosadit debatu o okolnostech údajného únosu Babiše mladšího na program zasedání. Proti jsou však vedle ANO i zástupci SPD a KSČM. Praha 6:00 18. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Ondráček (KSČM) | Foto: PETR TOPIČ / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Poslancům se podle Žáčka jedná především o ujištění, že Babiš z pozice předsedy vlády do vyšetřování dotační aféry kolem farmy Čapí hnízdo nezasahuje. Pokud by totiž návrh na jednání programu prošel, pozvali by si na zasedání vyšetřovatele případu, dozorujícího státního zástupce či ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD).

Policie prošetřuje cestu Babiše mladšího na Krym jako zavlečení, snaží se s ním navázat kontakt Číst článek

„Může to posílit postavení orgánů činných v trestním řízení v této kauze, že na sobě nenechají odér toho, že by na ně premiér – ať už přímo, nebo přes nějaké spolupracovníky – dělal nátlak, aby se ta kauza šetřila pomalu nebo vůbec,“ vysvětlil Žáček.

Mimořádné jednání neprošlo

Místopředseda lidovců a další člen výboru Jan Bartošek chtěl původně svolat mimořádné zasedání sněmovního výboru pro bezpečnost už na tento týden, nesehnal pro to ale dostatečné množství podpisů. „Obešel jsem poslance, v současné době mám sedm poslanců a potřebuju jich osm. Je potřeba říct, že poslanci ANO, SPD a KSČM řekli, že svůj podpis nepřipojí,“ popsal.

Bartošek se tak pokusí záležitost na jednání zařadit jako standardní bod. „Bohužel už nebude možné tam mít hosty, kteří by dopředu věděli, že chceme, aby se zúčastnili jednání,“ pokračoval Bartošek s tím, že není cílem „tahat“ informace z živého spisu.

„Jestli chceme „pindat“ osm hodin o ničem, tak dobře, ať si to klidně zařadí. Projednáme ty body, které jsou tam standardní, pak ať si dají svůj bod a já můžu klidně jít dělat něco užitečnějšího pro tuhle zemi.“ Zdeněk Ondráček (poslanec KSČM)

Vyšetřovatelé by podle Bartoška měli zodpovědět například to, zda věděli o pobytu mladého Babiše na Krymu a zda kvůli tomu nemůže být premiér vydíratelný. Za návrh lidoveckého poslance se vedle ODS postavili i zástupci Pirátů, TOP 09 a STAN.

Ondráček: Nic se nedozvíme

Zástupce komunistů ve výboru Zdeněk Ondráček to ale považuje za nesmysl, poslanci se podle něj s ohledem na neveřejnost trestního řízení nic nedozvědí. Šéf klubu poslanců KSČM Pavel Kováčik přitom zkraje týdne řekl, že by se informacemi kolem Babiše juniora bezpečnostní výbor zabývat měl.

„Kdyby lidi, kteří sedí v bezpečnostním výboru, znali základní zásady trestního řízení a postup policie, tak by věděli, že vyvolávají debatu, která je k ničemu. Jestli chceme pindat osm hodin o ničem, tak dobře, ať si to klidně zařadí. Projednáme ty body, které jsou tam standardní, pak ať si dají svůj bod a já můžu klidně jít dělat něco užitečnějšího pro tuhle zemi,“ uvedl na dotaz redakce.

Proti je i šéf výboru Radek Koten z SPD: „Je to živá kauza a relevantní informace vám nikdo nesdělí, pak by naopak mohlo docházet na politickou objednávku některých stran k ovlivňování vyšetřování. To si myslím, že by nikdo nechtěl.“

S projednáním okolností údajného únosu syna premiéra nesouhlasí ani místopředseda výboru Jiří Mašek z ANO, který je současně šéfem sněmovní komise pro kontrolu generální inspekce. „Už tak si myslím, že je to přílišné zasahování do živé kauzy, kterou řeší orgány činné v trestním řízení. Nevidím v tom tedy, co by to mohlo přinést dalšího,“ uvedl.

Jak se k tomu postaví ČSSD, není jasné. Jediný zástupce strany ve výboru Milan Chovanec se léčí po autonehodě.

Kauza Babiše juniora Kauza kolem Andreje Babiše mladšího vypukla v pondělí po odvysílání reportáže serveru Seznam Zprávy. Syn premiéra v tajně pořízené nahrávce tvrdí, že byl unesen na Krym. Podle něj ho tam odvezl manžel jeho psychiatričky Petr Protopopov. Premiér Babiš slova o únosu přičítá psychickému stavu svého syna z prvního manželství. Celou věc prověřuje policie.

Babiš junior spolu s premiérem a dalšími pěti lidmi čelí obvinění v dotační kauze Čapí hnízdo. Mezi nimi jsou mimo jiné i Babišova manželka Monika, dcera Adriana Bobeková a jeho švagr Martin Herodes.

Část opozice kvůli aktuálním zjištěním v případu požaduje demisi vlády, šéf kabinetu to však opakovaně odmítl. O možném pádu kabinetu se tak definitivně rozhodně příští pátek, kdy budou poslanci na mimořádném jednání sněmovny hlasovat o vyslovení nedůvěry. Prezident Miloš Zeman však už avizoval, že Babiše případně pověří sestavením vlády znovu.