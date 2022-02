Skartace spisu o Vrběticích: poslanci doporučili kontrolu, jak na Hradě zacházejí s tajnými materiály

Bezpečnostní výbor sněmovny doporučil Národnímu bezpečnostnímu úřadu (NBÚ) a archivní a spisové službě ministerstva vnitra provést kontrolu, jak se v Kanceláři prezidenta republiky dodržovaly požadavky na ochranu utajovaných informací, a to od začátku loňského roku do současnosti. Důvodem je zjištění Radiožurnálu a týdeníku Respekt, že na Hradě skartovali tajnou zprávu o zapojení ruských tajných služeb do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích.

