Bezplatnému parkování u Vysočina Areny bude zřejmě letos konec

Radnice tím chce získat peníze, které by pak mohly jít do úpravy běžkařských tratí v regionu. „Vytížení během zimních dnů i během letních prázdnin je enormní a generuje to řadu nákladů. Část nese areál, část město. Řádově se za zimu bavíme o jednotkách stovek tisíc korun,“ počítá náklady na údržbu parkovacích ploch ředitel Vysočina Areny Jan Skřička.

U Vysočina Areny zřejmě nebude závora, ale parkovací automat. Cena za odstavení auta ještě není stanovená.