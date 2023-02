Norští vládci světového biatlonu. Bö a Röiselandová v Oberhofu přepisovali historické tabulky

Norští biatlonisté si v německém Oberhofu připsali další historický milník. Marte Olsbuová Röiselandová získala na mistrovství světa rekordní třináctý titul, Johannes Bö jako první muž vybojoval na jednom šampionátu pět zlatých medailí. Oběma se to povedlo přitom díky společnému triumfu ve smíšené štafetě dvojic. Oberhof (Německo) 9:11 17. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Johannes Bö a Marte Olsbuová Röiselandová | Foto: Lisa Leutner | Zdroj: Reuters

„Tohle je formule 1 mezi všemi biatlonovými disciplínami, od startu až do cíle totiž musíte šlapat plný plyn. A to jak na lyžích, tak na střelnici,“ řekl po smíšené štafetě dvojic Johannes Thingnes Bö.

Norští biatlonisté přepisovali v německém Oberhofu historické tabulky. Poslechněte si jejich ohlasy

„Všechno se navíc rychle mění, jednou jste ve vedení, za několik minut koukáte soupeřům na záda a než se nadějete, tak si jedete pro zlato. Vždycky je ale strašně obtížné odhadnout, jak to v cíli celé dopadne,“ popsal hlavní specifikum závodu, kterým je střelba vždy už po každém odjetém kilometru a půl.

Devětadvacetiletý Nor je tak na tom aktuálně co do počtu vítězných závodů na jednom šampionátu stejně jako jeho týmová kolegyně před třemi lety - Marte Röiselandová totiž na mistrovství světa v italské Ansterselvě získala právě pět zlatých medailí.

„Jsem moc ráda, že jsem po měsících bez tréninku Johannovi nakonec nenarušila jeho vítěznou sérii. Když jsem dostala nabídku startovat ve štafetě, cítila jsem velkou zodpovědnost a raději vynechala vytrvalostní závod. I tak musím přiznat, že to bylo hodně těžké,“ popsala už s úsměvem na tváři Marte Röiselandová.

Zároveň připomněla zdravotní potíže, které ji výrazně komplikovaly přípravu na letošní sezónu. Teď už ale může znovu slavit - po zisku třináctého světového titulu se totiž osamostatnila v čele ženských tabulek před Němkou Magdalenou Nojnerová. A fenomenální výkony norských biatlonistů pak samozřejmě sledují i jejich soupeři.

„Na jednu stranu mě těší, že mohu soutěžit s takovými legendami, které píší historii. Na druhou stranu je trochu deprimující, že nikomu nedávají šanci,“ usmíval se při hodnocení norské dvojice nejlepší český biatlonista Michal Krčmář.