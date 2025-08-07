Biblického siláka Samsona spoutali a odvezli z Budějovic do Prahy. Sochu výstaví na Hradě
Symbol Českých Budějovic, biblický silák Samson bojující se lvem, je na cestě do Prahy. Socha byla po tři staletí dominantou kašny na náměstí Přemysla Otakara II. Od začátku 90. let už chrlí vodu její kopie, originál zdobil prostory radnice. Teď ale zamířil na Pražský hrad, kde se stane součástí výstavy Vltava slavná & splavná.
Restaurátoři vyvezli spoutaného Samsona na paletovém vozíku před českobudějovickou radnici a pomalu ho nakládají. „Socha leží, bylo potřeba ji položit a připravit na transport tak, aby tu cestu do Prahy zvládla,“ popisuje restaurátor Jan Kracík.
Samson leží na matracích, jednotlivá lana jsou pak ještě podložena filcovými podložkami. „Jsou tam proto, aby silonová lana nepoškodila plasticitu té sochy. Když se lana utahují, vahou se svírají, takže by hrozilo poškození těch krásných prvků,“ vysvětluje Jan Kracík.
Socha je vysoká zhruba dva a půl metru. „Měli jsme informaci, že váží asi tunu a půl, ale myslím si, že je malinko lehčí,“ dodává restaurátor.
S převozem pomáhají studenti Akademie výtvarných umění. „Je to skvělá zkušenost. K takovým věcem člověk potřebuje praxi, takže jsme velmi rádi, že tady můžeme být a naučit se to,“ komentuje Julian Chytil ze čtvrtého ročníku.
Samson odjede z Českých Budějovic poprvé v historii. Potvrzuje to kurátor výstavy a šéf jihočeských památkářů Petr Pavelec. „Hrdlem lva, kterého Samson přemáhá, protekly miliony hektolitrů vltavské vody. Je to ikona města na soutoku a vždycky byla v bezprostředním kontaktu s řekou. No, a s trochou nadsázky, všichni víme, že Samson je biblický silák, takže my jsme ho dnes spoutali. Ale spoutali jsme ho s plným respektem, protože víme, že je to hrdina,“ říká.
Výstava Vltava slavná & splavná na Pražském hradě, do jejíž expozice Samson míří, se veřejnosti otevře 5. září. Zpět do vestibulu budějovické radnice se pak silák vrátí začátkem příštího roku.