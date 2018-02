Anticeny Velký bratr dostali Equa bank, Běhounek, úřad vlády i ministerstvo průmyslu a obchodu

Do soukromí zákazníků loni podle sdružení Iuridicum Remedium nejvíc zasahovala firma Equa bank. Osobní údaje ve velkém rozsahu sbírali i ministerstvo průmyslu a obchodu, úřad vlády nebo poslanec za ČSSD Jiří Běhounek. Rozhodla tak porota 13. ročníku soutěže Big Brother Awards sestavená občanským sdružením Iuridicum Remedium. Praha 14:47 15. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec a hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek (ČSSD) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Anticeny Big Brother Awards odkazují k románu George Orwella 1984. Sdružení jimi upozorňuje na narušování soukromí lidí ze strany firem a úřadů. Porota složená z právníků či novinářů vybrala „vítěze" čtyř kategorií ze čtyřiceti nominací, které jí zaslala veřejnost.

Equa bank mezi firmami zvítězila kvůli tomu, že od zákazníků vyžaduje souhlas s poskytnutím takzvaného TelcoScore sestaveného z dat telefonních operátorů. Banka si tak prověřuje žadatele o úvěr. TelcoScore už v Česku používají nebo testují i další banky, ale u Equa bank zákazník nemůže metodu odmítnout.

Equa bank svůj postup hájí tím, že jejím cílem je obezřetné a správné vyhodnocení budoucí schopnosti zákazníka splácet úvěr. Přesto mluvčí banky uvedla, že podoba žádosti o úvěr se změní a metoda TelcoScore bude volitelná.

Poslanec a ministerstvo průmyslu

„Ministerstvo průmyslu a obchodu respektuje názor vyjádřený organizací Iuridicum Remedium a rozumí se, že uchovávání provozních a lokalizačních údajů je významným zásahem do některých ústavně zaručených práv," sdělil mluvčí ministerstva Kryštof Čeřovský.

Na straně druhé však podle něj existuje veřejný zájem na odhalování trestné činnosti a ochraně bezpečnosti obyvatel Česka před pachateli trestných činů. Připomněl, že problematika je nyní předmětem řízení Ústavního soudu, který jediný může konstatovat ústavnost nebo neústavnost některých ustanovení trestního řádu, zákona o Policii ČR a zákona o elektronické komunikaci.

Poslanec, lékař a hejtman Vysočiny Běhounek dostal anticenu za novelu, která zavádí taktzvané Národní kontaktní místo, přes nějž má být umožněn široký přístup k elektronické zdravotnické dokumentaci, včetně přístupu ze zahraničí.

Podle porotců zcela postrádá nezbytné limity tohoto přístupu. Běhounek si ale myslí, že všechno je ošetřené. „Opakovaně jsem to konzultoval," řekl Běhounek s dovětkem, že za svým krokem stojí. Anticena mu nevadí, považuje ji za nepochopení. Podle něj to také ukazuje na odpor proti elektronizaci zdravotnictví. „Jde o to, abychom vůbec měli národní kontaktní centrum a výměnu zdravotnické dokumentace s Evropou," dodal.

Úřad vlády

Úřad vlády ovládl kategorii Výrok Velkého bratra za definici obsaženou v metodice ke sčítání Romů. Porotci zdůraznili, že není možné označovat kohokoli za příslušníka jakéhokoli etnika jinak, než že se k etnicitě sám přihlásí. Definici proto prohlásili za neadekvátní a nepřijatelnou.

Mluvčí vlády Barbora Peterová se ale v reakci ohradila, že významným faktorem, který komplikuje integraci romské menšiny, je diskriminace Romů. „Při diskriminačním jednání pak nehraje zásadní roli skutečnost, jak diskriminovaná osoba sama sebe vnímá, ale právě to, jak ji vnímá a posuzuje okolí," uvedla.

„Nemůžeme proto souhlasit s hodnocením, že zvolená metodika zasahuje do práv lidí, kterých se týká. Naopak může přispět k účinnějším opatřením podporujícím integraci romské menšiny," uvedla.