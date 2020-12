Z domu u Nuselského mostu zmizí obří LED obrazovka. Naposledy se rozsvítí na Silvestra

Pražský magistrát se dohodl s provozovatelem reklamy na domě u Nuselského mostu na odstranění velké LED obrazovky. Naposledy se rozsvítí na Silvestra a společnost BigBoard uvedla, že se vynasnaží obrazovku i s celou konstrukcí odstranit v prvním čtvrtletí příštího roku. V tiskové zprávě o tom informovali zástupci Svazu provozovatelů venkovní reklamy a města. Již dříve provozovatel z domu odstranil reklamní plachtu. Praha 12:48 22. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Samsung odstranil nelegální reklamu u Nuselského mostu | Foto: Tomáš Zrůst | Zdroj: Český rozhlas

Informaci o dohodě v úterý přinesly Hospodářské noviny, které zároveň upozornily na to, že o oba reklamní nosiče se vedly dlouhé roky spory, a město firmě BigBoard udělilo i pokutu.

„Jsme velmi rádi, že jsme s městem našli společnou řeč: reklama do města patří, je ale potřeba, aby se tak dělo v rámci zákona a nastavených pravidel,“ uvedl nyní Richard Fuxa ze společnosti BigBoard. Dodal, že společnost chce hájit legální reklamu a bojovat proti té nelegální, ať už je umístěna kdekoliv a v jakékoliv formě.

„Je to důležitý symbol. Bránu do nejpřísněji chráněné památkové rezervace až do letošního roku tvořily obrovská reklamní plachta a obrazovka, která zářila na kilometry daleko. Do roku 2021 už ale budeme vstupovat s čistým štítem,“ uvedla pražská radní pro kulturu Hana Třeštíková (Praha Sobě). Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) řekl, že si může „vyškrtnout LED obrazovku ze své reklamní nástěnky hanby“.

Plachta s Horákovou

Svaz provozovatelů venkovní reklamy již po sporech s magistrátem nechal odstranit ze stejného domu velkou reklamní plachtu. Vedení města ji začalo kritizovat v létě, firma Samsung, která na ploše inzerovala, poté nechala reklamu odstranit.

‚Výsměch všem Pražanům.‘ Reklamu Samsungu u Nuselského mostu nahradila plachta s Horákovou Číst článek

Provozovatel ji následně nahradil fotografií Milady Horákové, poté bannerem propagujícím Českou basketbalovou federaci a nakonec v září souhlasil s úplným odstraněním plachty.

„Všem nám záleží na tom, v jakém městě žijeme. Chceme být partnery města, které bude zdravě prosperovat, a přitom bude příjemným místem k žití,“ uvedl za svaz Zdeněk Strnad.

Reklama je nyní v Praze regulována v památkové rezervaci a částečně v Praze 2. Zákaz se týká například právě plachet, plakátů, bannerů či reklamních stojanů, ale i zvukové reklamy, reklamy na dopravních prostředcích, rozdávání letáků nebo reklamních převleků.

Neplatí pro označení provozoven, pro reklamní zařízení a stavby definované stavebním zákonem ani pro reklamu, která je umístěna na základě smlouvy s městem či jiného zmocnění. Vedení města nedávno v rámci boje s tzv. vizuálním smogem schválilo rozšíření regulace na mnohem větší část města, má začít platit příští rok v říjnu.