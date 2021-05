V Bílině hromadně uhynuly ryby. Příčiny zatím rybáři neznají, z toku odebrali vzorky

Řeka Bílina je zakalená a zapáchá po zatím neznámé látce, ryby v ní hromadně uhynuly. Co za látku do vody uniklo, potvrdí odebrané vzorky. Rozsah úhynu zvířat a případný zdroj úniku látky rybáři zjišťují. Zástupci Českého rybářského svazu to v neděli uvedli na facebooku.

