Generální inspekce obvinila dva lidi v souvislosti s výbuchem policejního skladu v Bílině

V souvislosti s výbuchem policejního muničního skladu v Bílině na Teplicku obvinila Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) dva lidi. Stíháni jsou pro trestný čin obecného ohrožení z nedbalosti, za což jim hrozí odnětí svobody od šesti měsíců do pěti let. Uvedla to v úterý Mf Dnes v příloze Severní Čechy.

