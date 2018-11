Končící pražští radní podepsali smlouvu s firmu BigBoard. Je to špatně, říká nové vedení i Babiš

Končící pražská rada se dohodla s reklamní společností BigBoard na nových smlouvách. Zjistil to deník Právo. Firma tak bude moct postavit nové poutače na osmi městských pozemcích. Ty jsou u rušných silnic - u Jižní spojky nebo u Radlické ulice. Rada se se se společností BigBoard dohodla i přesto, že vazby mezi firmou a magistrátem šetří policie. Praha 12:16 1. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Nové smlouvy jsou podle Práva uzavřeny na dobu neurčitou. Je možné je ale vypovědět bez udání důvodu - nicméně jedině s roční výpovědní lhůtou.

‚Spočívala ve slibu.‘ Dohoda Ťoka o odstranění billboardů u dálnic neexistuje na papíru Číst článek

Končící rada složená z ANO, ČSSD a Trojkoalice také prodloužila šestnáct smluv s Bigboardem, které měly letos nebo příští rok skončit. Taky tyto kontrakty nebudou nově časově omezené.

Primátorkou Prahy je stále ještě Adriana Krnáčová z ANO. Šéfovi hnutí a premiérovi Andreji Babišovi se pak podobný postup nelíbí.

„Končící politici by neměli dělat žádné smlouvy. Neumím to posoudit, na magistrát nemám žádný vliv. Je to špatně dělat na poslední chvíli nějaké smlouvy. Nemám žádnou kompetenci to řešit,“ sdělil serveru Novinky.cz Babiš.

Vztahy magistrátu a BigBoardu se přitom řeší policie. Bývalého městského úředníka Ivo Matese, který měl reklamu na starosti, kriminalisté vyšetřují proto, že údajně jezdil autem, které patřilo firmám navázaným na BigBoard.

Budoucí pražská koalice, kterou budou nejspíš tvořit Piráti, hnutí Praha sobě a uskupení Spojené síly pro Prahu, s rozhodnutím o prodloužení smluv nesouhlasí. Kontrakty chce nechat co nejdřív prověřit.

Potenciální příští radní pro legislativu Hana Marvanová za STAN Právu řekla, že nové smlouvy teď vůbec nebylo potřeba uzavírat.