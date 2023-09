Nekonečný boj s nelegálními billboardy. Usnadnit odstranění reklamních ploch má nový zákon

Od poslední legislativní změny v roce 2017 se z okolí českých dálnic a silnic prvních tříd povedlo odstranit asi pět tisíc nelegálních reklamních poutačů. Obce, města i kraje ale tento problém stále označují za často marný boj. Zásadní nástroj má přinést novela zákona, která začne platit v lednu 2024. Hodně si od ní slibuje třeba českobudějovický magistrát i Jihočeský kraj. České Budějovice 10:28 5. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V takzvaném ochranném silničním pásmu billboardy nesmí stát od září 2017 | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Například takzvaná levobřežka v Českých Budějovicích, čtyřproudová silnice, která patří k nejfrekventovanějším ve městě, je místem s velkým množstvím nelegálních reklamních ploch. Vedení města proto na jaře vyhlásilo otevřený boj.

Kvůli stále platné legislativě ale počet odstraněných billboardů závratně neroste. „Než uděláme ty legislativní kroky – vyzveme, vypíšeme, dáme třicet dní na odezvu – tak dotyčný billboard vezme a převeze ho na jiný pozemek. V tu chvíli musíme ten první příběh uzavřít a zahájit úplně nový,“ popisuje náměstek českobudějovické primátorky Michal Šebek (ODS).

I proto vedení města vyhlíží legislativní změnu, od které si slibuje hodně. „Vlastníkům komunikací jednoznačně dává práva jednat rychle, efektivně a pak zpětně dotyčného informovat, aniž bychom ho museli identifikovat, stačí přes úřední desku,“ vysvětluje Šebek.

Dálnice a silnice prvních tříd spravuje Ředitelství silnic a dálnic. Od září 2017, kdy začal platit zákaz poutačů v ochranném silničním pásmu, eviduje zhruba pět tisíc odstraněných nezákonných ploch.

Podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla ale majitelé ilegálních poutačů zkoušejí různé triky a kličky, jak pravidla obejít. „Například skrytí informace o vlastníkovi nebo nereagování na výzvy, potom také přesouvají zařízení nebo přepouští vlastnictví jiným subjektům,“ říká.

To vše by měla zarazit právě legislativní změna od ledna 2024. Povinnost odstraňování ilegální reklamy přenese ze silničního správního úřadu přímo na vlastníka dané komunikace. To by mělo celý proces výrazně zrychlit.

„Jihočeský krajský úřad, odbor dopravy a silničního hospodářství, od začátku letošního roku zaslal 71 výzev k odstranění nepovolených reklamních zařízení. Odstraněno bylo 62 kusů,“ doplňuje mluvčí krajského úřadu David Hocke.

Jak kraj, tak i město a Ředitelství silnic a dálnic jsou přesvědčení, že velké množství nezákonných reklam začne mizet hned poté, co začne novela zákona platit.