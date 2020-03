Tři roky bez billboardů u silnic? Odtajněná mapa silničářů zrcadlí jejich marný boj

I to lze vyčíst z dosud nezveřejněné mapy, kterou se podařilo serveru iROZHLAS.cz získat od Ředitelství silnic a dálnic až s pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím. Doposud úřady zveřejňovaly jen souhrnná a nekonkrétní data. Interní, odtajněné statistiky tak mimo jiné ukazují rozdílnou úspěšnost v jednotlivých regionech. Zatímco Pardubický kraj odstranil téměř všechny poutače, v Moravskoslezském či Královéhradeckém kraji uspěli ani ne u pětiny.

„Všechny reklamní plochy jsme krajskému úřadu ‚naprášili‘ už dávno. Nicméně i když už se vlastníci pochlapí a reklamu sundají, třeba ji jen posunou o pár metrů dál. Je to boj s větrnými mlýny,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz Zdeněk Kos ze správy Ředitelství silnic a dálnic Královéhradeckého kraje.

Odstraněné reklamy se vrací

Podle zákona musí ředitelství nejdříve kontaktovat krajský úřad, ten má za úkol najít vlastníka nelegální reklamy. A podle Kose nemá kapacitu na to, aby je našel a obeslal všechny. „Vyhledat a kontaktovat stovky vlastníků je administrativně náročné, dochází k němu tedy postupně,“ vysvětluje.

Situace je na mnoha místech podobná, zcela odstranit se podle dat silničářů podařilo zhruba 2766 poutačů. Jen u dálnice D1 jich na mostech, sloupech, oploceních či totemech Ředitelství silnic a dálnic eviduje 647.

„Stává se, že je zařízení odstraněno, ať už vlastníkem, nebo na základě výzvy Silničního správního úřadu. Odstranění je zaevidováno, ale následně je na stejném místě řešení obnoveno, právě proto, že se objeví poutač znovu, jen o kousek dál,“ potvrzuje pro server iROZHLAS.cz zkušenosti z Královéhradeckého kraje Jan Studecký, tiskový mluvčí Ředitelství silnic a dálnic.

Od 1. září 2017 nesmějí stát reklamní poutače v ochranném pásmu 250 metrů od dálnice a 50 metrů od silnice první třídy. Jejich likvidace je u dálnic agendou Ředitelství silnic a dálnic, u silnic první třídy příslušného krajského úřadu. Pokud po výzvě úřadu majitel billboardu nereaguje, odstraní se na jeho náklady . Akci „kulový“ blesk odstartoval někdejší ministr dopravy Dan Ťok (ANO), který chtěl billboardy masivně likvidovat. Sliboval, že poslední nelegální billboard z okolí dálnic zmizí do několika měsíců. Jenže nejsou odstraněny dosud.

Na mapě tak převažují body „v řešení“. Tedy poutače, u kterých se nepodařilo majitele najít nebo se u nich musí úřednické kolečko rozjet znovu. Mapa tedy ukazuje všechny podněty, které ředitelství od podzimu 2017 zaevidovalo.

Osm desítek poutačů se pak podařilo odstranit jen zčásti, v praxi to vypadá tak, že je majitelé pouze něčím překryli.

Jenže kontrola přímo v terénu naznačuje další nesrovnalosti. Regionální zpravodajové Českého rozhlasu například zjistili, že na silnici I/26 z Plzně do Draženova stojí pouze jeden klasický billboard, databáze jich ale eviduje desítky.

Reklamy na kolečkách stačí posunout

I tam se totiž objevují vozíky s reklamou, které majitelé přesouvají tam a zpátky. Podle Dušana Pakandla, vedoucího odboru dopravy krajského úřadu Plzeňského kraje, o vozících ví, ale s každým přesunem o pár metrů musí od ředitelství dostat novou výzvu a situaci řešit od začátku. „Problém je, že dojde-li k přemístění o pár metrů na jiný pozemek, tak už se jedná o novou reklamu,“ dodává.

Celý proces se tak prodlužuje. U některých dálnic pak ředitelství řeší i častá označení provozoven nebo vlajky u čerpacích stanic.

„Nejsou to čistě billboardy, nicméně už zde mohlo dojít například ke změně potisku, který neodpovídá původnímu povolení,“ upřesňuje databázi Studecký. V některých případech naopak krajský úřad mohl posoudit, že je reklama v souladu s platnou legislativou. Nebylo tedy nutné ji odstranit, v databázi jsou tedy zaevidovány jako „v řešení“.

Majitelé navíc v případě, že splní svou povinnost a reklamní plochu odstraní, nemusí nikoho informovat.

„Databáze nikdy nebude perfektní také proto, že se vždy nějaké nelegální reklamní poutače budou objevovat tam, kde nemají co dělat. Vyloučit to nelze. Rozhodně to ale není v tak masovém měřítku jako v minulosti,“ tvrdí pro server iROZHLAS.cz tiskový mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Právě ministerstvo dopravy odpovídá za billboardy okolo dálnic. Podle Jemelky jich bylo odstraněno téměř 1151.

Horký brambor

U silnic první třídy je naopak za dodržování legislativy zodpovědný příslušný krajský úřad.

„Reklamy u silnic nejsou náš majetek, proto dáváme požadavky na krajský úřad, že reklama není v souladu s platnou legislativou. Odstranit je můžeme až v momentu, kdy dostaneme pokyn od krajského úřadu,“ vysvětluje pro server iROZHLAS.cz Vít Plechatý z Ředitelství silnic a dálnic Ústeckého kraje.

Ředitelství silnic a dálnic vypsalo tendr na odstranění nelegálních billboardů. Zmizet má na 200 poutačů Číst článek

Právě v Ústí podle databáze odstranili od roku 2017 jen 19 procent všech nelegálních reklam. Méně úspěšní byli už jen v krajích Moravskoslezském a Královéhradeckém.

Příčinu rozdílů vidí Plechatý především v pomalém a málo úspěšném vyhledávání majitelů reklam. „Máme seznam ploch na odstranění, ten jsme odeslali Silničnímu správnímu úřadu v Ústeckém kraji. Rozhodnutí o odstranění se k nám ale dostává pomaleji než jinde,“ dodává.

Podle mluvčí Krajského úřadu Ústeckého kraje Magdaleny Fraňkové ale proces protahuje hlavně nečinnost ze stran majitelů. „Firmy na výzvy nereagují, případně reagují nesouhlasně a argumentují proti výzvě. Nutno říci, že se většinou jedná o velké reklamní firmy, se kterými komplikovaně a mnohdy neúspěšně svádí boj ohledně ploch i ministerstvo dopravy na dálnicích,“ vysvětlila pro server iROZHLAS.cz Fraňková.

Důležitější úkoly

Proč se likvidace nedaří v Moravskoslezském kraji, kde se podle evidence ředitelství zabývali pouze 27 poutači na dvou komunikacích, nechtěli tamní silničáři komentovat. „Máme prioritnější úkoly,“ odbyla dotazy serveru iROZHLAS.cz Simona Chlebounová z Ředitelství silnic a dálnic Ostrava.

Podle dat jsou naopak úspěšnější v Pardubickém kraji, podle databáze odstranili 96 procent. I tam ale bojují s obnovenými poutači. „Bohužel se nám kolikrát stalo, že již odstraněné reklamní zařízení bylo po čase opět na svém místě. Jednalo se o dvě reklamy. Takže jsme museli výzvu ve spolupráci s krajským úřadem zaslat opakovaně. Pořád se jejich počet snažíme minimalizovat,“ uvedla za tamní ředitelství Hana Hlaváčková.

Boj s nelegálními billboardy si na ministerstvu dopravy přehazují jako horký brambor. Jejich konec sliboval naposledy exministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO), v červenci loňského roku pak Ředitelství silnic a dálnic vypsalo tendr na odstranění téměř 200 ploch z okolí pěti dálnic. Díky vynalézavosti inzerentů a komplikovanosti řízení je ale Česko bez billboardů v nedohlednu.

Nela Krawiecová a Jan Cibulka