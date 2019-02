Provozovatelé billboardů se cítí poškození, nedostali náhradu, říká Pavlas ze svazu venkovní reklamy

„Zákaz billboardů u dálnic a silnic první třídy prostě platí a nikdo s tím nic neudělá, to dnešní rozhodnutí na tom nemělo nejmenší vliv,“ řekl v úterních Dvaceti minutách Radiožurnálu prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy Marek Pavlas.

Ústavní soud podle Marka Pavlase rozhodoval pouze o tom, jakým způsobem zákon byl implementován a jestli při implementaci nedošlo k poškození ústavy.

Pavlas také připomíná také, že ve svazu zpochybňovali to, že stát se žádným způsobem regulérně nevypořádal se svými závazky, které pro něho plynuly ze smluv.

„Říkali jsme, že by od státu bylo fér, jestliže někomu něco slíbí na nějakou dobu určitou, tak aby se s tím nějakým způsobem vyrovnal. On tam sice dal přechodné ustanovení pět let, ale smlouvy byly na delší dobu,“ vysvětluje.

Provozovatelé se tak podle něj cítí poškozeni tím, že nedostali náhradu za období, kdy nemohli reklamy využívat, přestože měli smlouvu a povolení v ruce. Dodává zároveň, že Ústavní soud nezbývá než respektovat.

„Zklamal mě institut veřejného zájmu, ten je definován velice vágně jako zvýšení bezpečnosti silničního provozu,“ upozorňuje s tím, že se neobjevila žádná analýza, která by říkala, že billboardy mají prokazatelný vliv na zvýšení bezpečnosti provozu.

Rozhodnutí Ústavního soudu

Podle úterního rozhodnutí ústavních soudců lze omezení billboardů zdůvodnit mimo jiné veřejným zájmem na bezpečnosti provozu. Ačkoliv by z hlediska účelu právní úpravy bylo nejvhodnější přistoupit k okamžitému odstranění billboardů, zákon vzal v úvahu i zájmy vlastníků a prostřednictvím přechodného ustanovení umožnil provozovat billboardy ještě dalších pět let.

„Toto řešení je transparentní a nediskriminační, zároveň zajišťuje legitimní cíl a současně šetří zájmy vlastníků zařízení,“ rozhodl Ústavní soud.

Desítky nelegálních poutačů

V okolí tuzemských dálnic zůstávají téměř po roce a půl platnosti zákazu billboardů v ochranném pásmu desítky nelegálních poutačů. Ministerstvo oficiálně eviduje 912 odstraněných zařízení, podle úřadu je však odmontovaných poutačů více.

Stovky nelegálních billboardů jsou stále u silnic první třídy, ke konci ledna jich tam bylo odstraněno 820. Před začátkem platnosti zákazu napočítali silničáři kolem 3000 nepovolených zařízení.