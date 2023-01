Snědl chleba a uhynul. Na broumovské farmě přišli o bílého klokana, návštěvník mu zřejmě hodil pečivo

Farma Wenet na Broumovsku přišla poprvé za deset let své existence o zvíře kvůli některému z návštěvníků. Uhynul bílý klokan, který podle majitelů farmy snědl měkký chleba. Pečivo někdo naházel do výběhu. Pravděpodobně jde o nešťastnou náhodu, s podobným chováním lidí ale mají zkušenosti i ve velkých zoologických zahradách. Broumov 9:57 4. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na farmě Wenet uhynul klokan | Zdroj: Rodinná farma Wenet

Na farmě Wenet zůstal už jenom jeden klokan. „Tento má přírodní zbarvení srsti, uhynulý měl bílou mutaci,“ říká spolumajitel farmy Martin Weber.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Na farmě Wenet uhynul klokan. Za jeho smrt je podle majitelů zodpovědný někdo z návštěvníků

A vysvětluje, jak došlo k tomu, že o jednoho svého klokana přišli: „Některý z návštěvníků jim do výběhu naházel čerstvé pečivo, měkký chleba. Nemyslím si, že by to udělal někdo schválně, spíše se to asi stalo z neznalosti.“

Po celé farmě jsou umístěny cedulky s upozorněním, že lidé nemají zvířata krmit ničím, co si přinesou. Využívat naopak mohou krmivo, které je k dispozici u vchodu do areálu.

„Někdo z návštěvníků si asi myslel, že klokanům chlebem přilepší. A bohužel to dopadlo úplně obráceně,“ vysvětluje Martin Weber.

| Zdroj: Rodinná farma Wenet

Podle něj je čerstvé pečivo problémem pro všechna zvířata. „Jenže klokan je relativně menší zvíře, váží pouze nějakých 25 kilogramů, takže mu stačí i malá dávka, třeba i krajíc chleba. Takové množství zase naopak tolik neublíží například velbloudovi.“

Druhý klokan je zatím v pořádku. „Ten zřejmě nestihl čerstvé pečivo sníst. Nebo ho nesnědl tolik.“

Problém v zoo

S krmením zvěře navzdory zákazovým cedulím mají zkušenosti i jinde. Opakovaně se s tím setkávají například v Safari Parku Dvůr Králové. Potvrzuje to zoologický ředitel Jaroslav Hyjánek:

„Návštěvníci bohužel utrhnou někde větev nebo trávu, v nejhorším případě vytáhnou svoji svačinu a snaží se zvířata krmit. Protože vidí, že si zvíře jde pro to krmení. Jenže ono přichází, protože netuší, že mu to ublíží.“

Náklady rostou, dárců ubývá. I proto musí v útulcích omezit přijímání nových zvířat Číst článek

Problém je podle Jaroslava Hyjánka také s krmivem, které návštěvníci přinesou a zvířatům neublíží. „Pro nás to znamená velký problém v případě, když to zvíře musí mít hladovku, aby u nás ve stáji nebo v chovném zařízení sežralo připravenou krmnou dávku, do které přidáváme léky, ať už v rámci léčby, nebo preventivně.“

V zoologických zahradách, na farmách a v dalších zařízeních tak stále platí hlavní zásada: zvířata nekrmit, a pokud ano, tak pouze se souhlasem majitele nebo provozovatele.