Bílý lev a srdce z ocasů. Nové státní logo ušetří Česku miliony, vysvětluje expertka Hejlová

Vláda před pár dny schválila návrh nového jednotného vizuálního stylu státní správy. Cílem je sjednotit dosavadní roztříštěnou vizuální komunikaci institucí, zvýšit přehlednost pro občany a posílit důvěryhodnost státu. „Lev je s námi už 800 let. Je to symbol, na který jsme zvyklí, a proto je velmi pravděpodobné, že se s novým vizuálem Češi snadno ztotožní,“ říká pro Český rozhlas Dvojka expertka na strategickou komunikaci Denisa Hejlová. Jak to vidí... Praha 19:33 31. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo zahraničních věcí představilo 16. července 2025 nový vizuální styl komunikace a nové logo Česka | Foto: Jan Handrejch | Zdroj: Právo / Profimedia

„Na podobný krok čekala odborná komunita téměř dvě dekády. Dosud každé ministerstvo používalo jiné logo. Bylo to roztříštěné a stálo to spoustu peněz, protože s logy se samozřejmě pojí povinnost je udržovat a zachovávat grafickou identitu uvnitř instituce i navenek,“ hodnotí pozitivně novinku expertka na strategickou komunikaci Hejlová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Host: garantka oboru strategická komunikace z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Denisa Hejlová. Moderuje Zita Senková

Odborná porota vybírala celkem z dvanácti návrhů. Logo s bílým dvouocasým lvem na červeném pozadí, které navrhl designér Jakub Spurný ze Studia Najbrt, dostalo jednomyslnou podporu. „Lev je s námi už 800 let. Je to symbol, na který jsme zvyklí, a proto je velmi pravděpodobné, že se s novým vizuálem Češi snadno ztotožní,“ předpokládá Hejlová.

Kromě jednoduchosti a srozumitelnosti zaujmout může i jednoduchý detail, kdy ocasy lva vytvářejí svými konci symbolické srdce. „Já osobně v tom vidím nejenom reminiscenci na to, že jsme mírumilovný národ, ale také malý odkaz Václava Havla, který ke svému podpisu častokrát připojoval srdíčko. Lidé si v tom ale samozřejmě mohou najít cokoliv.“

I když je logo podle Hejlové velmi povedené, problémem může být to, že znak lva se používá velmi často a svou existenci s ním spojila celá řada běžných podniků. Přesto je jednotná prezentace státu velmi důležitá.

„V zahraničí je to obvyklá praxe. V Německu je to velmi podobné, akorát tam mají orlici. Navíc Česko není tak velká země, aby musela mít tolik různých symbolů. A ani národní identita není nijak roztříštěná, aby to bylo potřeba. Je to tedy krok nejenom symbolický, ale hlavně praktický, který ušetří mnoho milionů,“ uzavírá Denisa Hejlová.

Představujeme nový jednotný vizuální styl státu. Důvěryhodnost, přehlednost a profesionální vystupování veřejných institucí – to vše sjednocujeme pod jednu vizuální identitu. pic.twitter.com/r0AsJGcwMu — Ministerstvo zahraničních věcí (@mzvcr) July 16, 2025