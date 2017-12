Obžalovaný programátor Fantyš u soudu přiznal, že v 90. letech zmanipuloval pořad Bingo

Programátor Pavel Fantyš v pondělí poprvé popsal, jak ovlivnil v 90. letech televizní hru Bingo. Byl totiž přes 20 let na útěku. Po zadržení ve Spojených státech požádal o znovuprojednání případu, které začalo u pražského Městského soudu. Podle obžaloby způsobil Fantyš škodu nejméně 27 milionů korun. Praha 15:51 11. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Úvodní znělka televizní soutěže Bingo | Zdroj: Reprofoto YouTube.com

Televizní pořad začala vysílat televize Nova v roce 1994. Šlo o loterii – zájemci si koupili stírací los a mohli se dostat do televizního losování, kde se otevíraly skříňky s výhrami. Soutěž moderoval Jan Rosák.

Později se ale ukázalo, že do soutěže chodili nastrčení účastníci. Týkalo se to doplňkové hry Binga s názvem Nová šance. Obžalovaný Pavel Fantyš tehdy pracoval pro Bingo jako IT technik. Po vypuknutí skandálu utekl do ciziny. Po 22 letech u pražského městského soudu přiznal, že on vymyslel pomocný program, který losoval předem určená čísla.

„To byl pomocný program, který sledoval běh hlavního programu a pak zasáhl - podstrčil mu tam číslo předem vybrané,“ tvrdil.

Fantyš říká, že mu bylo 20 let a protizákonnost si neuvědomoval. Popisoval, že napadnutí systému pořadu pro něj byla výzva, vše prý dělal na objednávku muže, který byl už dřív za čin odsouzený k podmínce. „Roman Hejda mi říkal, že se nemusím obávat, že se to udělá jako jednorázová akce.“

Obž. Fantyš, který zmanipuloval televizní hru Bingo, byl 22 let na útěku. Dnes u soudu říká: Podvod nebyl můj nápad. Bylo mi 19. Vymyslel jsem pomocný pc program. Výpověď sleduje na místě @Radiozurnal1 pic.twitter.com/B6G6uVyaO5 — Veronika Hlaváčová (@veronikahlavac) 11. prosince 2017

Dnes 42letý Fantyš říká, že v 90. letech úspěšně podnikal v oblasti počítačových animací a z výher v Bingu neinkasoval nic z celkové škody – tedy z 27 milionů. Stačilo mu prý, že obelhal systém. Tomu nevěří státní zástupkyně Margita Kralická.

„Těžko věřit někomu s matematickým vzděláním a programátorovi, že si nedokázal spočítat 10 X 2 miliony, jaká je tam škoda, a že netušil, že o nic nejde,“ říká.

Pavel Fantyš utekl do Kanady, odkud se později přesunul do Spojených států. Tam ho v červenci zadržel po 22 letech Interpol. V nepřítomnosti byl v Česku odsouzen za podvod k pěti letům vězení. V obnoveném řízení mu soud nemůže uložit vyšší trest.