Síť hygien není sexy, dokud není potřeba. Vláda v srpnu zaspala, říká biochemik Trnka

Kolaps je jeden z možných scénářů, roli hraje v současné krizi i ztráta důvěry. „Komunikace je tragická," kritizuje nesrozumitelnost vládních kroků a neexistenci plánů biochemik a člen Centra pro modelování biologických a společenských procesů Jan Trnka. Domnívá se, že by stát měl svá protipandemická opatření opírat i o sociologické průzkumy. Doplácíme na to, že první vlna byla mírná a kam postoupily poznatky o koronaviru?

„Na nových opatřeních je nejvýznamnější omezení kontaktů, aktivit, kde se lidé potkávají s velkým počtem jiných potenciálně nakažených lidí. Určitě do toho nakonec patří i to uzavření škol, ale myslím si, že mnohem důležitější je uzavření škol, restaurací, hospod a klubů, kde samozřejmě s pokračující noční hodinou je snazší se míchat a dostávat do situací, které z pohledu přenosu viru nejsou bezpečné,“ komentuje Jan Trnka současnou situaci.

Význam roušek je podle něj opřen o řadu spolehlivých dat, dokonce by byl i pro přísnější celoplošné nařízení nošení roušek venku. „Je jisté, že by se ozvaly hlasy: ‚No jasně, ale když stojím na ulici a kolem mě není sto metrů nikdo, proč mám mít tu roušku?‘ Ano, z hlediska přenosu viru se to může zdát jako zbytečné, ale myslím si, že jako signál toho, že už je situace vážná, by to nebylo úplně špatné,“ myslí si.

Důvěru společnosti podle něj narušili jak zdánliví odborníci mluvící o věcech, kterým nerozumí, tak chaotická vyjádření vlády. Zdůrazňuje také, že systém začal kolabovat už v létě. „Zhruba v srpnu mělo přijít uvědomění, že systém trasování a testování přestává stíhat. V ten moment se mělo říct, že je potřeba něco zásadního udělat, jednak postavit systém na nohy, jednak omezovat kontakty,“ uvádí.

Omílaná data nereflektují počty nakažených

„Čísla nakažených jsou v tuhle chvíli absolutně nespolehlivá. Jediné, co nám říkají, je možná nejnižší odhad počtu nemocných, ale nedá se podle nich orientovat. To co by nás a zejména vládu mělo zajímat, je kolik kontaktů nemocných se podaří vytrasovat. A byť to nejsou veřejně přístupná data, tak by také stálo za to podívat se, kolik nově přijatých pacientů do nemocnic je pozitivních,“ navrhuje Trnka.

S vyšším počtem podobných náhodných záchytů se ukazuje, že systém trasování nefunguje. Podle biochemika jsme promrhali čas získaný na jaře k posílení systému hygienických stanic. „Nevím jestli to bylo proto, že si někteří lidé ve vládě mysleli, že druhá vlna nepřijde, nebo jestli je to proto, že procesy fungování státu jsou tak pomalé, že to ani při nejlepší snaze nejde. Určitě jsme ale čas promarnili,“ zamýšlí se.