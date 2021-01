Návrat k normálnímu životu přijde s proočkovaností 70 procent. Letos to nebude, říká biochemik Trnka

Česko dosáhlo celosvětově v počtu nakažených na milion obyvatel pomyslné první místo na světě, v počtu obětí koronaviru místo čtvrté. „Čísla ukazují poměrně pozitivní marker, ale je třeba ještě vyčkat, protože to může být jednodenní fluktuace,“ dával opatrnou naději v pátečním Speciálu Plus epidemiolog a poradce premiéra Roman Prymula. Naopak biochemik Jan Trnka upozorňoval, že mobilita lidí výrazně neklesla a nakažených bude ještě víc. Praha 16:50 10. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Trnka z Ústavu biochemie, buněčné a molekulární biologie na 3. LF UK. | Foto: archiv Jana Trnky

Podle Prymuly bude nutné opatření držet do doby než se republika dostane na stovková čísla denních přírůstků nakažených: „Jinak celý sytém PES fluktuuje mezi fází 4 a 5. To je obrovská zátěž na zdravotnický systém.“

Česko je na světové špičce v poměrném počtu nakažených koronavirem na obyvatele. Jak se daří vakcinace, jak zvládají situaci nemocnice a jaké jsou výhledy na zlepšení?

Moc velký prosto pro zpřísňování opatření ale Prymula nevidí. „Spíše jde o to, aby byla opatření dodržována. Těžko si můžeme představit úplný lockdown včetně zastavení průmyslu.“

Je možné prý také diskutovat o proočkování co největší části české populace jen jednou dávkou, jak se děje v Británii.

„Tady můžeme diskutovat, jestli by ochrana, která je mezi 50 až 70 procenty, byla výhodnější než mít polovinu země proočkovanou na protekci 90 procent a druhou půlku vůbec ne.“

A dodává: „Zatím o tom diskutujeme odborně, ale není vyloučeno že se touto cestou budeme snažit jít, zatím tak jde jen Británie.“

Epidemiolog zdůrazňuje nezbytnost otevření nových očkovacích center, aby vakcinace mohla být skutečně plošná. „Pokud se budeme pohybovat na úrovni 150 až 500 očkovaných denně ve velkých nemocnicích, tak nemůžeme naočkovat desetitisíce osob.“

„Musíme vysvětlovat neoprávněnost obav z vakcinace. Postupně budou k dispozici data, že žádné komplikace nejsou.“ Roman Prymula

Jako zásadní úkol vidí teď bývalý ministr zdravotnictví vyvracení obav z vakcíny. „Postupně, jak bude větší část populace bude očkována, tak budou k dispozici jasná data, že zdravotní komplikace nejsou. Budeme mít i data z řady zemí světa, kdy miliony osob budou očkovány, takže obavy by měly přirozenou cestou klesat.“

To, že v Česku zatím chybí kampaň, která by očkování doporučovala, připisuje lékař tomu, že byla soutěžena na ministerstvu zdravotnictví. „Tady ale nemáme čas na to kampaň standardně soutěžit, je třeba ji spustit okamžitě.“

„Podle mých informací je tu celá řada privátních subjektů, které s kampaní chtějí pomoci, takže doufám, že v horizontu několika dnů se budou vysvětlovat ty nejčastější lapsy, které se tu vyskytují,“ shrnuje Roman Prymula.

Trnka: Testování není plošné

„Příčin prvenství v počtu nakažených bude určitě víc, ale hlavní je nezvládnutí epidemie vládou a ministerstvem zdravotnictví i nízká ochota lidí se podle doporučení, příkazů a zákazů řídit,“ soudí biochemik Jan Trnka z Centra pro modelování biologických a společenských procesů.

Ten i zde vidí jako problém komunikaci vlády a chování jejich představitelů. „Ti mnoha svými kroky relativizují vážnost situace a tak vysílají signál, že zase není tak špatně, což někteří lidé pochopí tak, že opatření nemusí dodržovat.“

Argument ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO), že naše plošné testování zachytává i bezpříznakové přenašeče a proto jsou čísla vyšší, prý neobstojí. „Za prvé nejsme jediní na světě, kdo používá antigenní testy, to ani zdaleka. Také ono plošné testování těmito testy zdaleka není plošné.“

„Díky antigennímu testování odhalujeme sice více případů, ale testovací kapacity i množství testů i v zemích kolem nás jsou dlouhodobě vyšší než ty naše.“

Vědec se obává, že počet lidí v nemocnicích ještě naroste. „Zatím se nezdá, že bychom byli na vrcholu nárůstu. Pokles mobility obyvatelstva přes Vánoce nebyl zdaleka tak velký, jako byl na vrcholu té předchozí vlny. Přitom počty případů prostě jsou velmi smutné a vedou k těžkému poškození zdraví a ke smrti mnoha lidí.“

„Návrat do normálu přijde, až 70 až 80 procent populace bude proočkováno, což nehrozí, že by bylo letos. “ Jan Trnka

Poté, co se lidé po svátcích vracejí do práce a do města z venkova, lze podle Trnky naopak očekávat nárůst kontaktů. „Tím, jestli opatření z konce roku budou mít nějaký pozitivní vliv, bych si nebyl jistý,“ říká s odkazem na očekávání ministra Blatného, který tvrdí, že v polovině ledna můžeme očekávat dopad prosincových opatření.

„Návrat do normálu přijde, až 70 až 80 procent populace bude proočkováno, což nehrozí, že by bylo letos. Do té doby musíme počítat s tím, že se u nás rozšíří časem i nakažlivější varianta viru. Takže ještě do konce roku 2021 nějaký typ opatření, ať už nošení roušek, tu s námi patrně bude,“ předpovídá biochemik Jan Trnka.

Ředitel nemocnice: Chybí plán

Počty pacientů hospitalizovaných s covidem-19 rostou i v Královehradeckém kraji, kde chybí už 500 zdravotníků.

„Situace eskalovala i mezi zdravotníky, kdy (v pátek, pozn. red.) máme v pracovní neschopnosti 185 zaměstnanců, takže čísla jsou podobná či vyšší, než byla na podzim,“ upřesňuje ředitel Oblastní nemocnice Náchod Jan Mach.

I tak má tato nemocnice o 11 lůžek víc než na podzim, kdy byla situace obdobná. „Budeme ale muset pravděpodobně příští týden otevírat další stanici.“

Nemocnice také požádala o pomoc armádu i dobrovolníky. „Máme teď 22 pomáhajících vojáků ve třech lokalitách, další tři vojáci by měli dorazit. Spolupráce s dobrovolníky a studenty zdravotních škol je skvělá: přestože neplatí pracovní povinnosti pro studenty, tak jich nám tu pomáhá 46.“

Náchod také očekává příjezd prvních dávek vakcín z Fakultní nemocnice v Hradci Králové. „Takže okamžitě začínáme očkovat. Objednali jsme si pro naše lokality 620 dávek vakcín, takže nečekáme na nic.“

„Do budoucna nám chybí plán toho, kdy by vakcíny měly přijít, co se od nás očekává a jak bychom se měli zařídit, tedy jaké počty obyvatel očkovat, jestli zapojit praktické lékaře, abychom mohli plánovat. V tuhle chvíli nevíme ani kdy, ani kolik,“ upozorňuje Jan Mach.