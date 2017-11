Ukazovat bionické nohy se nestydí. První den ve sněmovně? 'Na pohodu,' říká hendikepovaná poslankyně

Z kanceláře do jednacího sálu Poslanecké sněmovny to mají její kolegové pěšky asi minutu. Ona tu vzdálenost - necelých padesát metrů - musí jet autem, což jí i s policejní kontrolou zabere asi desetkrát víc času. Server iROZHLAS.cz strávil s hendikepovanou poslankyní za ANO Andreou Brzobohatou, která je po amputaci obou nohou, její první den v novém působišti – Poslanecké sněmovně. Praha 18:30 21. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít I tady, ve Sněmovní 1 má parkování zajištěné: ve vnitrobloku, poblíž výtahu, kterým vyjede do pátého patra. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Do Poslanecké sněmovny na adrese Sněmovní 4 právě vešel – stále ještě premiér - Bohuslav Sobotka. Zapíná si sako, letmo pozdraví a v závěsu bodyguardů pokračuje dál. „To je poprvé, co vidím Sobotku naživo,“ říká čerstvá poslankyně Andrea Brzobohatá (za ANO). Ona sama se akorát vrací ze sněmovního salonku, kde probíhalo oficiální focení nových zákonodárců.

Ačkoli Brzobohatá patří mezi 123 nových a zatím neokoukaných tváří dolní komory, pozornost na sebe poutá i tak. Poté, co před sedmi lety onemocněla meningokokovou infekcí a začaly jí selhávat orgány, museli jí lékaři amputovat obě nohy. Od té doby má bionické protézy a při chůzi si pomáhá berlemi. Takhle absolvuje svůj první den v nové práci - Poslanecké sněmovně. Vozík, který má přichystaný pro jistotu v autě i u kanceláře, nepoužije ani jednou.

Oddělení scifi

Přímo před hlavní budovou má Brzobohatá výstražnými kužely vyhrazené místo k parkování. Kancelář má o ulici dál ve Sněmovní 1, což je necelých padesát metrů, zpátky z focení se ale vrací autem. Pěšky tu vzdálenost absolvují její kolegové za jednu minutu, jí ale s berlemi dají nerovné malostranské dlažební kostky zabrat. Časově i fyzicky. Jízda autem jí tak - i kvůli tomu, že ji pokaždé musí zkontrolovat policie, trvá zhruba deset minut.

Přímo před hlavní budovou má výstražnými kužely vyhrazené místo k parkování. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

I kancelář sněmovny ale Brzobohaté opět vyšla vstříc. I tady, ve Sněmovní 1 má parkování zajištěné: ve vnitrobloku, poblíž výtahu, kterým vyjede do pátého patra. „Jsme spolužačky ze střední pedagogické školy. Několik let jsme se neviděly a potkaly jsme se až na kandidátce,“ představuje Brzobohatá svou kolegyni a další novou poslankyni Marcelu Melkovou. „A teď spolu navíc máme kancelář,“ dodává.

Zabydlovat se začala hned po příchodu do kanceláře: na pracovní stůl si jako první dala fotku svých dětí, na stůl a dveře zase vánoční výzdobu. Stihne vypít dvě kávy a ještě ochotně zapózovat na balkoně. „Koukejte, co mám,“ směje se a ukazuje fotografce bionické nohy.

„Hendikepovaných lidí je ve společnosti opravdu moc. Jestli přivedu někoho do rozpaků, nezlobte se na mě, tak to bude spíš jeho problém,“ říká poslankyně Brzobohatá. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Před půl jedenáctou už ale zase sedí v autě. Znovu musí objet celý blok a znovu zaparkovat přímo před hlavní budovou sněmovny. Tentokrát má namířeno rovnou do jednacího sálu. Vůbec poprvé usedne do své poslanecké lavice, aby si převzala certifikát o zvolení do dolní komory.

„Je to nezvyk, jak mi všichni říkají paní poslankyně. Zatím je to pro mě takové scifi. Kdybych napsala knihu o svém životě, byla by právě v oddělení scifi literatury,“ popisuje – asi o hodinu později zase ve své kanceláři – Brzobohatá. Vypije další rychlé kafe, má totiž jen pár minut: o půl dvanácté začíná poslanecký klub hnutí ANO. Tentokrát bez velkého přesouvání – pouze výtahem o patro níž.

„Jednala jsem s panem kancléřem (Janem) Morávkem, který paní poslankyni slíbil další parkovací místo přímo u Sněmovní 4, kde zasedá sněmovna. Plus přislíbil další kancelář pro odpočinek paní poslankyně v případě, když bude v jednání přestávka,“ popisuje její asistentka Pavlína Kuncová, která současně pomáhá i stranickému kolegovi Stanislavu Berkovcovi.

Nedůstojné a neslušné

V jednu hodinu po poledni předseda Jan Hamáček zahajuje první jednání dolní komory v novém složení. Poslanci začínají státní hymnou, a tedy vestoje. Když se pak usadí, netrvá dlouho a musí si opět stoupnout. Když každý ze dvou set poslanců přistupuje k Hamáčkovi a přísahá „Slibuji!“, všichni jeho kolegové po celou dobu stojí. Stejně jako poslankyně Brzobohatá. Chvíli si pomáhá berlemi, chvíli se zase opírá o lavici. Takhle vydrží stát celých 41 minut.

„Bylo, ale připadalo by mi neslušné a nedůstojné vůči kolegům sednout si,“ odpovídá později na otázku, zdali to bylo náročné. „Akorát to dnes bylo o velkém lítání - na klub, na focení. Takže to bylo složité spíše logisticky, jinak na pohodu. Ale celkem už se těším domů,“ přiznává o hodinu později.

Hendikepovaná poslankyně za ANO Andrea Brzobohatá míří do jednacího sálu. Poprvé usedne do poslanecké lavice. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Na první den v nové práci zvolila Brzobohatá černý kalhotový kostým. Jak ale už dříve uvedla pro server iROZHLAS.cz, kvůli bionickým protézám se nechce omezovat a plánuje nosit sukně i šaty. A to přesto, že podle odborníka na etiketu Ladislava Špačka by její bionické nohy mohly někoho přivést do rozpaků.

„Hendikepovaných lidí je ve společnosti opravdu moc. A to, že jsem se dostala do Poslanecké sněmovny, by mohlo být příkladem i spoustě dalším. Jestli přivedu někoho do rozpaků, nezlobte se na mě, tak to bude spíš jeho problém,“ uvedla před časem Brzobohatá (více si můžete přečíst ZDE).

Poslankyně za hnutí ANO Andrea Brzobohatá poprvé v jednacím sále Poslanecké sněmovny. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Kromě skládání slibu rozhodli poslanci na svém prvním jednání také o mandátovém a imunitním výboru. Ten bude mít 19 členů ze všech devíti politických stran. Po čtvrté hodině pak jednání přerušili, pokračovat budou ve středu.

„Byl dobrý. Sněmovní schůze netrvala ani moc dlouho. Zatím mi přijde, že každý si chce říct svoje, a nevím, jestli taková demokracie u toho funguje. Nevím. Já bych to vše urychlila, všechno bych zkrátila, aby to šlo rychleji,“ zhodnotila první den Brzobohatá.

Kdo je Andrea Brzobohatá Narodila se v Brně, dlouhé roky pracovala v reklamní agentuře. Poté působila jako manažerka neziskových organizací, založila občanské sdružení No foot no stress i Sdružení proti meningitidě. Zánětem mozkových blan onemocněla v roce 2010 a lékaři jí museli amputovat obě dolní končetiny. Pracovala i pro organizaci Černí koně. V roce 2017 kandidovala za hnutí ANO do Poslanecké sněmovny a uspěla.

