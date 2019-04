‚Každá tuna dobrá.‘ Obce musí podle vyhlášky ministerstva nově vyvážet bioodpad celoročně

Slupky od brambor nebo třeba košťál od květáku už budou lidé moci vyhodit do hnědé popelnice na bioodpad i v zimě. Obce totiž mají od neděle povinnost je celoročně vyvážet. Nařizuje jim to vyhláška ministerstva životního prostředí. Smyslem je, aby materiál využitelný na kompost nebo v bioplynových stanicích zbytečně nekončil na skládce nebo ve spalovně. Dál ale bude záležet na tom, jaký způsob sběru si obec zvolí. Praha 7:05 1. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obce mají od neděle povinnost vyvážet bioodpad celoročně. | Foto: Jana Zemková

„Slupky od banánů, mandarinky, slupky od okurek, skořápky o vajíček. A to skoro denně,“ popisuje čtyřiatřicetiletý Jan, který právě hodil bioodpad z kuchyně do hnědé popelnice před bytovými domy na Praze 3, jaký materiál třídí nejčastěji.

Dodává, co by dělal, pokud by speciální nádobu v blízkosti neměl. „Asi bych to hodil do směsného odpadu, i když si myslím, že je důležité ten odpad třídit. Nějaký sběrný dvůr? Nevím, daleko,“ směje se.

Celoroční pronájem a vyvážení hnědých popelnic od Pražských služeb si platí místní společenství vlastníků bytových jednotek. Využívá je 124 partají a rychle se naplní. „Naše SVJ mělo ze začátku jednu popelnici, které byla ale hned plná, takže jsme časem objednali druhý kus. Vyvážení je jednou za 14 dní. Ročně platíme asi 3500 korun,“ říká místopředsedkyně společenství Klára Halamová.

Zpět do půdy

Kromě využití komerčního svozu můžou Pražané bioodpad vozit taky do sběrných dvorů nebo kompostárny ve Slivenci. Tento materiál tvoří podle Pražským služeb téměř pětinu všeho směsnému odpadu v hlavním městě. Tedy asi 50 tisíc tun ročně. K recyklaci se ho ale dostane jen část. „Rekordní byl rok 2017, kdy se Pražským službám podařilo svézt 8 tisíc tun bioodpadu,“ dodává mluvčí Pražských služeb Radim Mana.

Zbytek tak končí ve spalovně. Obce si mohou vybrat, jaký způsob odevzdání bioodpadu lidem umožní. Většinou přistavují hnědé nádoby přímo do ulic zdarma. Povinnost zatím platila jen od dubna do konce října. Od neděle ale musí sběr umožnit celoročně. Cílem opatření je podle ministra životního prostředí Richarda Brabce z hnutí ANO hlavně dostat víc organické složky zpět do půdy.

„Pokud bude tento sběrný systém především tam, kde to mají ti lidé blízko, fungovat po celý rok, tak bychom mohli sbírat další možná i stovku tisíc tun. Každá tuna je dobrá, když neskončí ve směsném komunálním odpadu. Dnes často města berou především bioodpad jako velmi cennou surovinu právě do svých komunálních bioplynek nebo kompostáren,“ vysvětluje Brabec.

Ministr dodává, že obce teď ročně svážejí přes 700 tisíc tun bioodpadu. Víc by ho uvítaly i kompostárny. Podle České asociace odpadového hospodářství je totiž kapacita stávajících kompostáren využitá jen na polovinu. Svaz měst a obcí uvedl, že novou povinností se toho pro radnice příliš nemění.

Požadavky Evropské unie

Podle ředitele legislativy svazu Pavla Drahovzala je důležité, aby si obce našly odběratele odpadu i přes zimu. „Je dobře, že se nám podařilo jako svazu vyjednat s ministerstvem životního prostředí pro to zimní období takový volnější, praktičtější režim, že není potřeba svážet každý týden nebo každých čtrnáct dnů, ale je možné třeba jednou za měsíc až dva, nebo za tři měsíce,“ říká.

Podle Drahovzala, který je nezávislým starostou Velkého Oseka na Kolínsku, vyjde novinka tří tisícovou obec na několik desítek tisíc korun ročně. Nové opatření má přispět i k tomu, aby Česko plnilo požadavky Evropské unie na recyklaci odpadu.