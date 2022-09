Výběr z médií: plány vlády na výstavbu dálnic, autobusy na vlastní bioplyn a úbytek uhlíku v půdě

Plány stávající vlády na výstavbu dálnic v Česku váznou, píše sobotní Mf Dnes. Ještě v srpnu premiér sliboval otevření až 40 nových kilometrů dálnic. Bude to ale nejspíš o polovinu méně. Lidové noviny se zase věnují vládnímu programu, který má pomoci firmám s energiemi. Společnosti ale musí splnit podmínky, a to třeba bezdlužnost. Regionální deník zase upozorňuje, že v půdě ubývá i kvůli těžbě uhlíku. Praha 7:16 17. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít těžba dřeva, ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Lidové noviny

Kvůli drahým energiím pomůže vláda i firmám, které nejsou ve ztrátě. Tématu se věnují sobotní Lidové noviny. Společnosti ale budou muset splnit řadu podmínek. Například bezdlužnost nebo žádné exekuce.

Aby se jich bonusy týkaly, nesmí být ve společnostech vedená exekuce a nesmí mít třeba nedoplatky vůči státu. Management si pak nesmí navyšovat odměny. Celkem ministerstvo průmyslu a obchodu dá na kompenzace 30 miliard korun. Program už schválila vláda. Dosud nezveřejněné podrobnosti obsahuje takzvaný Program podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen, který mají Lidové noviny k dispozici.

Mf Dnes

Plány na výstavbu nových úseků dálnic současné vlády pokulhávají. Dočtete se v sobotní Mf Dnes. Zatímco ještě na konci srpna sliboval premiér Petr Fiala z ODS že se během příštího roku otevře 40 kilometrů nových dálnic je teď už podle deníku zřejmé, že to bude skoro o polovinu méně.

Plány se týkaly celkem 4 úseků. Obchvatu Loun, pokračování jihočeské dálnice D3 u Českých Budějovic, a dvojice úseků na dálnici D48 z Bělotína do Dubu u Jeseníku nad Odrou a mezi Palačovem a Šenovem. Poslední úsek se do provozu nakonec uvede až v roce 2024 a tak se příští rok zřejmě podaří zprovoznit jen 26 kilometrů dálnic. Spolu se silnicemi první třídy se pak otevře dohromady přes 64 kilometrů nových cest. Naopak počet nově zahájených kilometrů by měl být ve srovnání se současnou výstavbou dvojnásobný. V plánu je 140 kilometrů a to převážně dálnic.

Právo

Revoluce v městské hromadné dopravě. Autobusy v Mladé Boleslavi budou jezdit na plyn, který si vyrobí samo město, to je článek v sobotním Právu. Radnice se tak výhodně zbaví odpadu a zároveň ušetří za nákup pohonných hmot.

Na okraji města stojí nová bioplynová stanice. Do ní se bude svážet všechen bioodpad, tedy všechno co lidé vyhodí do hnědých popelnic. Patří do nich třeba posekaná tráva z parků, zbytky z restaurací nebo školních jídelen a taky prošlé potraviny. Odpad se pak vytřídí a poputuje do drtičky. V té vzniká právě po rozdrcení během fermentace bioplyn. Asi 40 procent produkce spotřebuje samotná stanice, zbytek je pak volně využitelný právě pro autobusy nebo se může prodat do sítě jako zemní plyn.

Regionální deník

Úbytek uhlíku v české půdě straší vědce. To je téma sobotního regionálního deníku. Ti teď proto zkoumají různé hospodářské postupy, které by podpořily jeho zadržení v hlíně na místech vykácených lesů a pastvin.

Nedávný velký požár v Národním parku České Švýcarsko mediálně přebil tamní potíže s rozšiřováním kůrovcových holin - tedy míst po vykácených lesích. Vědci se přitom zabývají právě touto půdou. České lesy se totiž podle nich v důsledku rozpadu a zintenzivnění těžby staly producentem oxidu uhličitého, který dříve pohlcovaly. Tím ztrácí svou důležitou roli ve vázání atmosférického uhlíku jako zelených plic planety.