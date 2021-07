Více biosložek do paliv? Není čas na nejsnadnější cestu, řešme budoucnost, vyzývá Pirát Holomčík

Přimíchávejme do benzínu dvakrát víc biosložky, žádá pozměňovací návrh hnutí ANO k zákonu o podporovaných zdrojích energie. „Plníme evropské závazky a jsem překvapen, že proekologičtí Piráti jsou v tomto případě proti. Výroba biopaliv první generace je zvládnutá a docela levná. Je to jednoduchý způsob, jak splnit normy a být ekologičtí,“ řekl Českému rozhlau Plus poslanec Martin Kolovratník (ANO). Praha 14:56 18. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přimíchávání bioetanolu po nás nikdo nechce, připomíná Pirát. | Foto: Fotobanka Pixabay

Poslanec a místopředseda Pirátů Radek Holomčík tvrdí, že to ovšem staví na hlavu přínosy biopaliv.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Je povinné přimíchávání ještě většího poměru biopaliv 1. generace do pohonných hmot udržitelným krokem na cestě k dekarbonizaci?

„Nesoustředíme se na využívání odpadních surovin či zbytkové produkce. Návrh pošlapává princip technologické neutrality: diktujeme jedno řešení, což zavírá dveře dalšímu rozvoji,“ kritizuje pozměňovací návrh ANO Holomčík.

„Chceme, aby se problém dekarbonizace otevřel pro veškeré možné technologie,“ pokračuje Pirát. „Nemá být určeno co přimíchávat, ale co to má dělat. Tak otevřeme dveře nejen biopalivům první generace, ale nejrůznějším pyrolýzám, termolýzám, zkapalňování komunálního odapadu a podobně. Chceme otevřít dveře vývoji, výzkumu a novým technologiím na trhu.“

Pozměňovací návrh z dílny hnutí ANO chce zvýšit podíl bioetanolu přidaného do benzinu za kalendářní rok, a to z nynějších 4,1 procenta objemu na 8,8 procenta.

„Tohle je zkrátka jednoduchá, efektivní cesta, která bude fungovat hned a která také nezdraží pohonné hmoty nám všem.“ Martin Kolovratník

Kolovratník se neobává, že by návrh zakonzervoval Česko v biopalivech první generace. „Už existují provozy, které zkoušejí i ty další generace. Tohle je zkrátka jednoduchá, efektivní cesta, která bude fungovat hned a která také nezdraží pohonné hmoty nám všem, což je důležité.“

Holomčík ale opakuje, že návrh konzervuje Česko v minulosti.

Mix politik

„Buď zůstaneme stát v roce 2008, nebo půjdeme cestou evoluce. A není to o jednom zákonu, ale podpoře regionů ve zpracování plastů na biosložku, je to celý mix politik od životního prostředí přes energetiku, zemědělství až po místní rozvoj. A to nám chybí. Teď není čas na nejsnadnější cestu, ale na řešení, která přinesou budoucnost,“ věří Holomčík.

Poslanec ANO upozorňuje, že ministerstvo průmyslu a obchodu má studii Vysoké školy chemicko-technologické, Univerzity Karlovy a ČVUT, podle níž je výroba biolihu velmi dobře technologicky zvládnutá, jednoduchá a ověřená. „Dívejme se na další možnosti, ale pohodlní určitě nejsme,“ uklidňuje Kolovratník.

„Nejde stavět na něčem, co je de facto mrtvé. Řešíme tu budoucnost na základě technologie, která vyhasíná.“ Radek Holomčík

Přimíchávání bioetanolu po nás nikdo nechce, připomíná Pirát. „Chce se po nás zvýšení podílu obnovitelných zdrojů a snížení emisí. Bavíme o nástroji, prezentujeme ho jako jediný možný, ale odborníci s biopalivy první generace nepočítají. Nejde stavět na něčem, co je de facto mrtvé. Řešíme tu budoucnost na základě technologie, která vyhasíná,“ konstatuje Radek Holomčík (Piráti).

„Podívejte se, co se v technologickém vývoji dá stihnout za rok. Teď trochu získáváme čas, využíváme toho, co už tu máme a co není drahé. Nikdo neříká, že to zůstane takto zakonzervováno. Teď ale nemůžeme zdražit řidičům a firmám pohonné hmoty,“ obhajuje stranický návrh Martin Kolovratník (ANO).