Prezident dostal od tajné služby všechny odpovědi. Klíčovou od premiéra Babiše

Prezidentská kancelář tvrdí, že od roku 2018 nedostala od tajné služby požadovanou odpověď. Sněmovní komise nyní přišla se závěrem, že ji ale předala prostřednictvím premiéra Andreje Babiše (ANO), zjistil server iROZHLAS.cz. Komise také upřesnila, že se opírala o analýzu vypracovanou ústavním právníkem Janem Kyselou. Ten tvrdí, že prezident nemá právo na tajné informace z živých kauz. Praha 21:00 24. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš a prezident Miloš Zeman | Foto: Reuters | Zdroj: iROZHLAS.cz

Prezidentská kancelář obvinila Bezpečnostní informační službou (BIS), že nesplnila požadavky prezidenta Miloše Zemana a neodpověděla na všechny její dotazy. Do případu se vložila také Komise pro kontrolu činnosti civilní kontrarozvědky, která své šetření shrnula slovy, že BIS postupovala v souladu se zákonem a prezidentovy úkoly splnila.

„Konstatovali jsme, že BIS v souladu se zákonem prezidentovi odpověděla,“ řekl pro iROZHLAS.cz poslanec a člen komise Marek Benda (ODS). To, že prezident dostal všechny odpovědi, konstatoval ve čtvrtek také šéf komise Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL).

Odpověď od Babiše

Hrad tvrdí, že šéf civilní kontrarozvědky Michal Koudelka porušuje zákon, protože od roku 2018 neodpověděl prezidentovi na dotaz, zda služba při použití odposlechů na jeho spolupracovníky zjistila konkrétní bezpečnostní rizika pro Českou republiku v rámci zákonné působnosti služby.

Poslanci si proto od Koudelky vyžádali veškeré odpovědi, které prezidentovi poskytl. A podle nich se ukázalo, že odpověď prezidentovi přišla. Ne přímo od civilní kontrarozvědky, ale prostřednictvím Babiše.

Prezidentská kancelář o BIS: Koudelka porušuje zákon, informace zneužívá pro osobní potřebu Číst článek

„BIS prezidentovi odpověděla prostřednictvím pana premiéra,“ řekl pro iROZHLAS.cz pirátský poslanec Lukáš Kolařík, který je členem sněmovní komise. Jeho slova podporuje i Bělobrádkovo předchozí vyjádření. „Bezpečnostní informační služba se odpovídá vládě a i některé informace byly prezidentovi republiky sděleny prostřednictvím předsedy vlády,“ řekl šéf komise. Jeho slova doplnil také další člen komise Marek Benda. „Prezident republiky zadává úkoly prostřednictvím vlády, tak není divu, když mu BIS prostřednictvím vlády odpoví,“ řekl.

Zadaná právní analýza

Úřad vlády ani premiér korespondenci s prezidentem nekomentovali. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček ani hradní kancléř Vratislav Mynář zatím nereagovali na otázku, proč Hrad nadále tvrdí, že odpověď nemá.

Bezpečnostní služba bere věc za uzavřenou. „Celou záležitost probrala komise a došla k závěru, že BIS zákon neporušila a tím je pro nás celá záležitost uzavřená,“ řekl mluvčí BIS Ladislav Šticha.

Prezident Zeman úkoloval tajnou službu. Požadoval jména ruských špionů i detaily živých operací Číst článek

Komise své stanovisko opřela o právní analýzu. Tu pro civilní kontrarozvědku vypracoval začátkem roku ústavní právník Jan Kysela.

„Bylo to v návaznosti ten požadavek, který se týkal zpravodajské sítě Rusů. Týkalo se to rozsahu informačního oprávnění prezidenta republiky ve vztahu k Bezpečnostní informační službě,“řekl Kysela, který závěry své analýzy veřejně publikoval v březnovém čísle magazínu Správní právo. „Udělal jsem z toho článek. Je to rozbor toho, co ze zákona plyne pro prezidenta ve vztahu bezpečnostní služby,“ říká Kysela, který působí na právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Kysela dospěl k závěru, že prezident nemůže požadovat po kontrarozvědce informace z živých kauz. „Když se dívám do právní úpravy, co z toho vyplývá a jestli je to formulované tak, že cokoliv prezident republiky chce, tak mu to BIS musí poskytnout. Já myslím, že ne,“ řekl ke svým závěrům Kysela.

Opíral se dle svých slov o to, že ani poslanecká komise, která slouží jako kontrolní orgán BIS, nemá přístup k živým kauzám. Stejné závěry jsou i v právní analýze, jejíž závěry má redakce k dispozici.

Shrnutí právní analýzy 1. Prezident republiky je v pozici adresáta zpráv a informací, jakož i zadavatele úkolů zpravodajským službám. Z toho ovšem neplyne, že by se vymykal ze zákonného režimu přístupu k utajovaným informacím v míře nezbytné pro plnění funkce, respektive rozhodování 2. Řešení zadaného úkolu nezbavuje BIS povinnosti dbát ochrany informací v rozsahu stanoveném zákony obecně i ve vztahu ke kontrolním orgánům. Dáno je to mimo jiné její spoluodpovědností za realizaci zásadních účelů vytčených ústavním zákonem o bezpečnosti, k čemuž slouží také vzájemné důvěře založená spolupráce se zpravodajskými službami spojeneckých států.

Prezidentská kancelář obvinila koncem srpna Koudelku z toho, že dlouhodobě porušuje zákon a zpravodajské prostředky kontrarozvědky zneužívá ke shromažďování informací pro svou potřebu.

Prohlášení prezidentské kanceláře navazovalo na předchozí Zemanovo vyjádření pro Blesk, ve kterém obvinil Koudelku z toho, že před několika lety nařídil odposlechy lidí z jeho nejbližšího okolí včetně ekonomického poradce Martina Nejedlého. „Zdaleka nejde jen o Martina Nejedlého,“ řekl Zeman, který následně tvrdil, že mu premiér slíbil zastavení odposlechů. Babiš to ale popřel.

„Zásadně odmítám, že bych se kdykoliv zajímal o to, koho naše služby odposlouchávají,“ reagoval Babiš. „Vláda ani já jako premiér nemáme žádnou kompetenci pro povolování a zastavování odposlechů a samozřejmě nemám ani žádné informace o tom, koho BIS nebo policie odposlouchává,“ dodal Babiš s tím, že všechny odposlechy kontrarozvědky povoluje soud.