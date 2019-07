Rizika se změnila, očekáváme nárůst kybernetických hrozeb, říká šéf BIS Koudelka

Kybernetické hrozby budou narůstat a budou stále vážnějším problémem, předpokládá budoucí vývoj v působnosti Bezpečnostní informační služby (BIS) její ředitel Michal Koudelka. V blízké budoucnosti očekává i to, že se BIS bude muset věnovat problému extremismu, především pravicového, řekl Koudelka v rozhovoru, který poskytl u příležitosti 25. výročí účinnosti zákona o BIS. Praha 10:43 26. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka | Zdroj: iROZHLAS.cz

Koudelka řekl, že velmi vážným problémem zůstane riziko terorismu, stejné to bude i s aktivitou cizích zpravodajských služeb proti zájmům České republiky. „Kybernetické hrozby budou narůstat a budou stále vážnějším problémem. A já si myslím, že v nepříliš daleké budoucnosti budeme muset čelit problému a věnovat se více problému extremismu, ať už pravicovému nebo levicovému, ale zejména pravicovému.“

Naznačuje to podle něj dění v okolních zemích. „Obávám se, že dřív nebo později to budeme mít i v České republice a na to se samozřejmě připravujeme,“ uvedl.

‚Nechte se překvapit‘

BIS podle Koudelky dělí rizika na krátkodobá, dlouhodobá a permanentní. „Mezi krátkodobými riziky je na prvním místě zcela jednoznačně riziko islámského terorismu, mezi těmi dlouhodobými riziky aktivity zpravodajských služeb proti zájmům České republiky, zejména ruských a čínských. Ta rizika permanentní, to jsou rizika kybernetických útoků na zájmy České republiky.“ Třetí oblast je podle ředitele BIS spojena s těmi dvěma předcházejícími.

Poslední veřejná výroční zpráva BIS za rok 2017, která byla publikována loni v prosinci, varovala před ruskou a čínskou špionáží v Česku. „BIS nezaznamenala žádné, z hlediska působnosti, relevantní aktivity zpravodajských služeb dalších států,“ stojí ve zprávě.

Koudelka nechtěl říci, co v této oblasti bude obsahovat zpráva za rok 2018. „To se nechte překvapit.“ BIS se podle něho věnuje všem zpravodajských službám působícím na území České republiky proti zájmům a bezpečnosti země. „Zejména ruské služby jsou ve svých aktivitách nejagresivnější a nejaktivnější, proto o nich píšeme více, k tomu se přidávají čínské služby,“ dodal Koudelka.

Změny od 90. let

Věnovat se bude BIS podle svého šéfa všem hrozbám, které se objeví a budou přitom spadat do její zákonné působnosti.

„Pro nás je podstatné především to, že naše práce je jasně daná zákonem, který nám říká, čemu se máme věnovat a na základě informací, které máme, a potenciálních rizik vláda každý rok schvaluje priority činnosti zpravodajské služby pro ten daný rok a tam jsou ta největší rizika jasně popsána,“ vysvětlil.

Zároveň ale dodal, že se rizika od roku 1989 změnila. „V oblasti terorismu na počátku 90. let, když já přišel do služby, nikdo neznal Al-Káidu, nikdo neznal Islámský stát. Jestli byl nějaký problém, tak to byly palestinské skupiny jako Ahmad Džibríl, abú Nidal, případně libanonský Hizballáh.“

V oblasti kontrašpionáže byly už tehdy problémem ruské zpravodajské služby, nikdo ale podle Koudelky nevnímal hrozbu čínské špionáže.