Tato vláda je spíš protijaderná, přitom měla shodu ve sněmovně, míní poslanec Pirátů Třešňák

Bezpečnostní rada státu se shodla na postupu stavby nového bloku jaderné elektrárny Dukovany. Zpravodajské služby už dříve označily účast čínských a ruských firem v tendru za bezpečnostní a strategickou hrozbu. „Jsem přesvědčen, že nechat to na příští vládě, o které nevíme, jak se postaví k jádru, je velice riskantní. Bojíme se, aby to nedopadlo jako v Temelíně v roce 2013," míní exsenátor za ODS Vítězslav Jonáš. Výhrady má i Pirát Petr Třešňák. Praha 22:17 29. března 2021

„Havlíčkův výrok o příští vládě, která rozhodne, byl pro mě šokující. Pro nás je zásadní, aby nový blok byl postaven včas, nebyla ohrožena energetická bezpečnost i sociální jistoty regionu,“ žádá v Pro a proti bývalý senátor za ODS, bývalý starosta Dukovan a předseda sdružení Energetické Třebíčsko Jonáš.

Poslanec Pirátů a jaderný inženýr Petr Třešňák ale říká, že události předchozích dní nechápe. Minulý týden totiž ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) oznámil, že finální rozhodnutí o tendru na stavbu bloku bude prý na příští vládě.

„Byl to postup mimo, se kterým nikdo ze sněmovního výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů nebyl seznámen. A je v rozporu s tím, co bylo prezentováno v harmonogramech,“ kritizuje ministra Třešnák.

Naopak chválí technickou přípravu tendru. „Ale ten ping-pong na vládě neberu jako standardní přípravu. Pokud se ministerstvo vnitra i zahraničích věcí vyjádří, jak mají být do zadávací dokumentace zapracovány požadavky bezpečnostních služeb, a ministerstvo průmyslu to neudělá, tak je to zásadní problém této vlády.“

‚Měl zůstat ve hře Rosatom‘

Jonáš prý Havlíčkovi věřil. „Měl jasné zadání, že musí zůstat ve hře Rosatom, to jsou moje spekulace. Chtěl, aby se politická bitva o účasti ruské nebo čínské firmy posunula dál a nezbrzdila se příprava, tak vymyslel toto řešení. Jsme ale na hraně s termíny a nemůžeme si dovolit zpochybnění tendru a posunutí na novou vládu, o které nic nevíme.“

Kroky, které dělá vláda, jsou naprosto nekoncepční, hodnotí Jonášovu interpretaci poslanec. „Obecně můžeme říci, že tato vláda je svými kroky, které dělá, spíš protijaderná, než že by se nějak o rozvoj tohoto projektu snažila,“ soudí Petr Třešňák (Piráti) a dodává:

„Vláda nevyužívá toho, že tu teď čtyři roky byla sněmovna, ve které existuje shoda, že chce rozvíjet jadernou energetiku. Kroky, které vláda dělala, byly střelbou od boku, která podrývá nejen důvěru občanů v jádro, což je škoda, ale i některých politických stran.“

Bývalý senátor míní, že teď potřebujeme velký kompromis. „Tedy vybrat tu cestu, která nejméně ohrožuje samotnou výstavbu. Někdo musí slevit. Je to vysoká politika, v Česku se na tom štěpíme. Mě mrzí, že všude se dokážou rozhodnout a u nás to možná povede k tomu, že se to všechno odpíská,“ kritizuje kroky vlády ve věci dostavby Dukovan Vítězslav Jonáš.

