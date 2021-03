BIS o bezpečnostním dotazníku pro zájemce o tendr na Dukovany nevěděla. Babiš přitom tvrdil opak

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) své rozhodnutí oslovit čtyři uchazeče o tendr na Dukovany a zaslat jim bezpečnostní dotazník nekonzultoval se zpravodajskými službami, zjistil Radiožurnál. To přitom ještě v pátek ráno tvrdil premiér Andrej Babiš (ANO). Praha 13:05 26. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Babiš uvedl, že bezpečnostní komunita předem o plánu na rozeslání bezpečnostního dotazníku čtyřem firmám, včetně Rosatomu, věděla | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Havlíček včera oznámil, že dal pokyn společnosti ČEZ, aby oslovila předběžné zájemce o tendr z USA, Francie, Jižní Korey a Ruska, a vyžádala si od nich informace, jak budou naplňovat bezpečnostní požadavky. Těmto zájemcům by ČEZ měl zároveň poslat obsáhlou zadávací dokumentaci. Největší spory budí oslovení ruského Rosatomu – spolupráce s touto společností by totiž podle většiny opozičních stran i zpravodajských služeb znamenala pro Česko velké bezpečnostní riziko.

Premiér Andrej Babiš (ANO) se při bouřlivé páteční debatě ve sněmovně od tématu částečně distancoval s tím, že to je záležitost ministra Havlíčka. Uvedl zároveň, že bezpečnostní komunita předem o plánu na rozeslání bezpečnostního dotazníku čtyřem firmám, včetně Rosatomu, věděla. „Ten krok, který udělal (ministr Havlíček), byl po konzultaci s bezpečnostními službami, s předsedou ČSSD, takže musí to vysvětlit, já to ani do detailu neznám,“ prohlásil Babiš.

Podobně se v debatě vyjádřil i Havlíček: „Stejně tak jsme o tom diskutovali a byl informován i pan ředitel Koudelka z BIS,“ uvedl ministr.

Stanovisko BIS

Jenže z vyjádření BIS vyplývá, že služba předem o plánu nevěděla. „Stále platí stanovisko bezpečnostní skupiny, ve které jsou zastoupeny všechny tři zpravodajské služby a další instituce. Předpokládáme, že to bude ona, která připraví, a také bude vyhodnocovat tzv. bezpečnostní dotazníky vypracované zájemci o dostavbu JEDU,” uvedl pro Radiožurnál mluvčí BIS Ladislav Šticha.

Ve zmiňovaném stanovisku bezpečnostní komunity doporučují všechny zpravodajské služby a taky zástupci ministerstev vnitra a zahraničí, vůbec do tendru na Dukovany nezapojovat rizikové zájemce, tedy firmy z Ruska a Číny.

Podle zástupců většiny opozičních stran kromě KSČM a SPD je rozeslání bezpečnostního dotazníku a zadávací dokumentace čtyřem zájemcům de facto neoficiální zahájení tendru. Havlíček to odmítá. Uvedl, že tímto společnost ČEZ zahájí pouze jakési „kvalifikační kolo“. A o oficiálním spuštění tendru podle něho rozhodne až příští vláda.